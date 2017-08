Compartir Tweet



Britney Spears vivió un momento de angustia mientras realizaba su show Pieces of me en el Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas. Un hombre irrumpió sobre el escenario e intentó acercarse a la cantante en pleno recital.

La Princesa del Pop estaba terminando de interpretar el tema “(You Drive Me) Crazy” cuando unos guardaespaldas la rodearon para protegerla porque un fanático había logrado subirse al escenario.

En las redes circularon diversos videos de seguidores que grabaron el incidente. “¿Está todo bien?, ¿qué pasa?”, preguntó la artista en medio del confuso episodio. Al ver que el hombre se peleaba y forcejeaba con algunos bailarines y otros agentes de seguridad, se asustó y consultó: “¿Tiene un arma?”. Luego de unos minutos, Britney se retiró, escoltada por los guardaespaldas.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas comunicó que detuvieron el pasado miércoles por la noche a Jesse Webb, de 37 años, por subirse al escenario sin autorización durante un show de Britney Spears, informó el Daily Mail.

El personal de seguridad le había pedido al hombre que se retirara del concierto, pero él logró saltar al escenario y se puso a bailar. Rápidamente, lo redujeron y fue arrestado por su mal comportamiento. Al principio, trascendió que estaba armado, pero luego confirmaron que no era cierto. Britney Spears quedó aterrorizada por este episodio, pero por suerte fue solo un gran susto y no hubo heridos. Seguramente, incrementarán las medidas de seguridad para que no vuelva a ocurrir.