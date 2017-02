Moller dice que a Sanabria podría tipificársele delito de estafa

El Dr. Enrique Moller dijo a FM Gente de Maldonado, que a Francisco Sanabria podría llegar a la tipificársele el delito de estafa, ya que si bien la operativa a de Cambio Nelson de captar depósitos estaba fuera de la normativa del Banco Central, la ley no autoriza, por motivo, a quedarse con el dinero que fue entregado en un acto de confianza. El ex fiscal representa a un comerciante que, en este mismo caso, está reclamando el pago de cheques sin fondos por algo más de 200 mil dólares. Destacó que la investigación “recién comienza”.

El abogado presentó una denuncia penal contra el responsable de Cambio Nelson, Francisco Sanabria Barrios, en representación de un comerciante de Maldonado. Esta fue la segunda de al menos tres denuncias similares que ya están en la órbita de la justicia. Además, dos mujeres también informaron que fueron perjudicadas: una en 90 mil dólares y la otra en 300 mil.

Moller confirmó al citado medio de Maldonado que “el viernes, sobre el mediodía, presentamos una denuncia por cheques sin fondos, por 206 mil dólares. Se trata de un cheque que fue emitido al día, el 16 de diciembre y que mi cliente, por razones de trabajo, no había podido hacerlo efectivo”.

Explicó que el comerciante, en razón de la intensa labor que le demanda la temporada, “lo fue dejando hasta que pasó lo que pasó, lo presentó y no tenía fondos”. En este caso, el empresario usaba el dinero que reclama como capital de giro, y que necesita usar un sistema de compra con mucho adelanto.

Destacó que la primera denuncia también había sido por cheques sin fondos. “La mía fue la segunda denuncia, La primera había sido el jueves a las 6 de la tarde”, agregó.

El ex fiscal expresó que este tipo de delito es excarcelable y no da la posibilidad de pedir la extradición. “Lo que pasa es que esto representa algo más grande… Y por ese lado, como han dicho los medios de comunicación, se pida la captura internacional” de Sanabria Barrios, resaltó.

“Hasta las 5 de la tarde del viernes, cuando hablé con el fiscal antes de irme, solo estaba el pedido de captura a nivel nacional… Después se informó que había un pedido internacional, Capaz que fueron actuaciones siguientes”, admitió.

“La justicia actuó muy rápido. La verdad que me sorprendió. El primer denunciante se presenta el jueves a la s6 de la tarde y de inmediato dan cuenta al juez y ahí piden la captura nacional, pero ya hacía dos o tres horas que se había ido. El viernes nos presentamos en la comisaría y a las dos o tres horas ya estábamos declarando en el juzgado. Se trabajó muy rápido por parte del fiscal y del juez. Me sorprendió gratamente. Ojalá siempre fuera así. Me impresionó, tal vez por la alarma pública que se generó”, dijo.

Moller señaló que, en el caso de la mujer que reclama 300 mil dólares, podría tipificarse eventualmente el delito de “estafa”. Agregó que, más allá de la inhabilitación para recibir depósitos que tienen las casas de cambio, “si usted va y le deja un dinero a alguien, en confianza, y se gira con ese dinero y se lo coloca en un banco, todo lo que hacía, que estaba por el costado del sistema, pero lo hacía igual… La confianza está en la persona que da el dinero. Y la ley no dice cuando se lo van a apropiar indebidamente que, si es una actividad no regulada que no se puede devolver nada, quédese con todo. Eso es imposible”, precisó.

Sostuvo que realizar operativa no habilitada puede dar lugar a sanciones administrativas por parte del Banco Central, desde multas hasta la clausura.

También señaló que es una posibilidad que todo el caso se derive al juzgado del Crimen Organizado. “Puede que estén perfilando alguna eventual estafa como delito base, para un eventual lavado de dinero, y pasarlo al Crimen Organizado”, consideró. Dijo que esto podría estar vinculado, además, con el dinero que el empresario retiró antes de irse del país. De todas formas, declaro que hay que esperar a ver qué van a recomendar los servicios del Banco Central.

Aclaró que este feriado no está afectando la labor de la justicia, ya que la labor en material penal no se detiene. “En Maldonado, en la Parada 22, que está la parte de Investigaciones, pienso que debe estar movido… Aparentemente había extranjeros que habían dejado su dinero ahí… Supongo que, si andan por acá, tienen que estar haciendo la denuncia. En definitiva, se habla de un monto muy importante de dinero”, comentó.

Sobre el anuncio de Sanabria, respecto a que se apresta a regresar al país, señaló que “normalmente los abogados le decimos a los clientes. Bueno, pasó esta que pasó, vamos a dar la cara, vamos a sentarnos y vamos a defendernos… No es fácil vivir en el extranjero cuando hay deudas que saldar en el país”, remarcó.

Dijo que hay otra gente para indagar, en la medida que el Banco Central “no descubrió nada… Esta la gente que trabajaba en los cambios, los empleados, un gerente general que el Cambio se debe a su nombre (Nelson Calvete)… Hay que interrogara toda esa gente. Eso recién empezó el jueves con una denuncia. Y el viernes se judicializó”.

Fuente. FM GENTE