Gerardo Molina, el CEO de la empresa Euroaméricas Sport Marketing, se había comprometido con los integrantes del Consejo Ejecutivo de la AUF en presentarse en la AUF ayer miércoles a las 15 horas para presentar los avales correspondientes a la oferta de 500 millones de dólares (100 por los 5 años de contrato) por la adquisición de los derechos de TV del fútbol uruguayo.

También Molina había solicitado una reunión con Fernando Cáceres en la Secretaría Nacional del Deporte, cosa que sí concretó, pero el secretario del Deporte le dejó en claro que ese organismo no tiene nada que hacer en esta negociación entre privados.

La semana pasada Molina se reunió con Wilmar Valdez e Ignacio Alonso y allí presentó su oferta de 68 millones anuales que podrían elevarse a 100 millones. Allí quedaron en que a la semana siguiente, ayer miércoles, Molina volvería a la AUF pero esta vez presentando los avales que certifiquen que las empresas que representa están en condiciones de hacer frente al pago de esa fortuna.

Ayer, mientras Valdez y Balbi estaba en Paraguay por el sorteo de la Libertadores, en la AUF quedaron “de guardia” Ignacio Alonso y Roberto Pastoriza, los dos integrantes del Ejecutivo (el quinto, Rafa Fernández, está de licencia). Esperaron toda la tarde hasta entrada la noche y Gerardo Molina no se presentó en la AUF.

El hombre de los 68 millones comentó que iban a asistir dos técnicos (español y alemán) pero tampoco aparecieron. Lo peor del caso es que luego se supo que esos técnicos de España y Alemania que nombró Gerardo Molina, ni siquiera están en el país.

¿Qué es Euroaméricas?

Los integrantes del Consejo Ejecutivo sospecharon de la credibilidad de Gerardo Molina y por eso fue que se dispusieron a investigar a su empresa Eurocaméricas. Sobre este tema, Ignacio Alonso explicó: “Tenemos referencias, como seguramente cualquier empresa que trata con la AUF toma referencias. Tenemos información. La mantenemos en la reserva”.

El hecho de que Molina no se presentara ayer en la AUF generó el descreimiento casi total de parte de los dirigentes. Si bien Alonso aclaró que “No teníamos ninguna reunión pactada” explicó que “debemos contar para la reunión con la información solicitada por escrito y en caso de llegar por escrito, en caso de llegar con la documentación, lo recibiremos con mucho gusto, pero si no viene no vamos a tener ninguna reunión.

Nosotros no le ponemos plazo a nadie porque tenemos contrato televisivo por 9 años, con cumplimento y satisfacción. De tener una propuesta, tiene todo el tiempo del mundo y la forma que entienda pertinente para manejarla y trasladarla a la AUF. No le ponemos plazo a nadie.

Estamos abiertos hasta mañana (hoy jueves), porque luego la AUF toma la licencia reglamentaria anual. Pero no hay apuro en tratar estos temas. Escuchamos las propuestas que se realizan por parte de empresas serias. Las empresas serias trasladan las ofertas documentalmente. De esa forma vamos a trabajar. Si no, no trabajamos”.

La bronca por la rescisión con Tenfield

Otro de los temas que generó gran malestar en el seno del Ejecutivo de la AUF fueron las declaraciones que hizo el martes el empresario Gerardo Molina, cuando anunció que sería la AUF quien se encargara de la rescisión del contrato con Tenfield. Al respecto, Ignacio Alonso aclaró que “eso es un disparate, tanto el lunes pasado en comunicación con Molina vía whatsapp, como el viernes en comunicación con Molina vía mail, donde se le solicitó todos los recaudos en forma escrita y documentada, se le manifestó que los aspectos vinculados a una eventual recisión con Tenfield son resorte de la AUF y no va a ser trasladada ninguna información a la empresa Euroméricas en esta instancia. Todo aspecto que pudiera vincularse a una recisión es resorte exclusivo de la AUF.

Asimismo, el encargado de asuntos económicos de la Asociación, agregó que “Le pedimos a Molina todos los recaudos necesarios para una segunda instancia, en la cual se deben formalizar por escrito los detalles referidos a una propuesta vinculada a la TV. Qué se está ofreciendo, por qué conceptos, cuales son las contrapartidas, y la ratificación por escrito de los montos manejados oralmente. Nosotros ciertamente no estamos cómodos para nada con la exposición mediática y pública del tema.

Lo hemos dicho en todos los medios. Los temas involucrados a los contratos no los manejamos mediáticamente, y mucho menos en una instancia preliminar, de conversación inicial, como es la reunión que tuvimos con Molina. No nos pone cómodos, no es nuestro estilo en este caso ni en ningún otro”.