Compartir Tweet



WhatsApp





El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, solicitó que los sectores no discutan más a través de la prensa en consecuencia del duro cruce entre Danilo Astori con Leonardo De León por el uso que éste último le dio a las tarjetas corporativas de ALUR. El ministro de Economía entendía que el senador de la Lista 711 debe presentarse ante TCP y éste le respondió con que quizás el también debería. La Mesa Política analizó informe sobre financiamiento de los partidos políticos y firma de la primera etapa con UPM por la nueva planta de celulosa.

No va más

En la pasada jornada volvió a sesionar la Mesa Política del Frente Amplio en la cual, según pudo saber LA REPUBLICA, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, le solicitó a los diferentes sectores que no discutan por intermedio de la prensa por la situación del senador Leonardo De León y el uso que le dio a las tarjetas corporativas de ALUR.

El duro enfrentamiento público entre el senador de la Lista 711, y Danilo Astori fue la gota que derramó el vaso que terminó con la petición del titular de arreglar los problemas puertas para adentro. El ministro de Economía compartió la línea de los secretarios del PS y el PCU, Mónica Xavier y Juan Castillo respectivamente, quienes manifestaron que De León debería transitar el mismo camino que el ex vicepresidente y presentarse al Tribunal de Conducta Política.

“El proceso que se le dio al caso Sendic fue el correcto”, dijo el ministro, señalando no ver “por qué no habría que seguir el mismo camino”. “Son casos que lucen muy similares”, agregó, lo cual no cayó bien en la otra vereda ya que el fallo del TCP no fue positivo para Sendic.

De León a su vez definió de “tristes” las declaraciones de Astori, quien “ni siquiera me llamó para interiorizarse del tema”. Yendo a fondo, el senador de la 711 dijo que “quizás él también debería ir a los órganos del Frente Amplio por cosas del pasado que lo involucran”.

Firma con UPM

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García se hizo presente en la Mesa Política del Frente Amplio para llevar adelante un informe pormenorizado de la firma de la primera etapa con la empresa UPM. “Tuvimos información que tienen que ver con abordajes políticos, dijo Gonzalo Reboledo. Unno de los puntos importantes tiene que ver con la conformación de un octavo grupo de trabajo.

Hasta el momento había trabajado siete grupos con temáticas especificas, medio ambiente, economía, infraestructura, etc. Ahora se suma una más: “La octava tenia que ver con derramamiento económico y el imparto social de una empresa de estas características”, señaló el secretario, apuntando al trabajo, las condiciones y el tipo de trabajo.

Por otro lado, en su análisis, Reboledo resaltó los motivos de la ubicación de la planta. “Nuestro país tiene una diferenciación en la distribución de la riqueza en función de la geografía. La decisión de ubicarlo allá es tratar de impactar desde la economía y el desarrollo que necesitan este tipo de emprendimientos en esta área del país”, señaló, recordando que las intendencias que rodearán esta planta de celulosa no pertenecen al Frente Amplio.

Ante los cuestionamientos de algunos sectores como Casa Grande sobre el trazado de la vía férrea que irá desde Montevideo a Rivera y su preocupación por la cercanía sobre pueblos grandes, se aclaró que se mantendrá básicamente el camino pero sortearán estos pueblos con pasajes “secretos”.

Mayor transparencia

Uno de los temas que se tocó en la sesión de la pasada jornada de la Mesa Política fue la media sanción que tuvo el proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos. “Para el Frente Amplio esta es una ley altamente sensible porque entendemos que hacen a la democracia y a un mejor funcionamiento de la democracia abordado desde la transparencia”, dijo en conferencia el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo.

A si mismo añadió que “para el FA este proyecto que ha demandado mas de un año a través de comisiones, donde se han llevado adelante modificaciones de la actual ley como otras que en otros países han tenido relevancia e impacto en la transparencia en el sistema y sus funcionamiento.