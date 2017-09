Afirmó que lo que "ésta publicó desde el 31 de julio hasta hoy, como quedó demostrado, no responde al contenido del dictamen"

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda dijo que no existieron filtraciones previas a la difusión del fallo del Tribunal de Conducta Política. En un comunicado, Miranda expresó ayer en un comunicado su posición ante trascendidos en las redes. Recordó que, este pasado fin de semana, dijo que el contenido del dictamen era conocido por 10 personas.

Ellas son: los seis integrantes del Tribunal, la Secretaria del Tribunal, yo y dos personas más. Estas dos últimas son dos personas a quienes yo, personalmente, les leí el dictamen el 31 de julio.Y agregó que ninguna de estas 10 personas “filtró” información a la prensa, ya que “lo que ésta publicó desde el 31 de julio hasta hoy, como quedó demostrado hoy, no responde al contenido del dictamen”.

El comunicado expresa textualmente: “Ante trascendidos en las redes, quisiera hacer un par de precisiones:

1 – El contenido del dictamen del Tribunal de Conducta Política –que hoy se conoce- corrobora que hasta la fecha no hubo filtraciones previas. En efecto, de su lectura se desprende que aquello que publicó la prensa días pasados no se corresponde con el texto oficial.

2 – En conferencia de prensa el pasado sábado, en San José, dije que el contenido del dictamen era conocido por 10 personas. Ellas son: los seis integrantes del Tribunal, la Secretaria del Tribunal, yo y dos personas más. Estas dos últimas son dos personas a quienes yo, personalmente, les leí el dictamen el 31 de julio.

3 – De acuerdo a lo dicho en 1, ninguna de estas 10 personas “filtró” información a la prensa, ya que lo que ésta publicó desde el 31 de julio hasta hoy, como quedó demostrado hoy, no responde al contenido del dictamen.

Javier Miranda”.

El domingo Miranda reafirmó en conferencia de prensa que son solo diez personas las que conocen el fallo, y también reprobó las “filtraciones”. En declaraciones recogidas por Telemundo, Miranda dijo que hay “cuestiones políticas de fondo” que han llevado que algunos “actores políticos se manejen así”.

“Buena parte de la discusión sobre el dictamen está manejada a través de especulaciones en los medios de comunicación. Hay diez personas que conocen el fallo: los seis miembros del tribunal, la secretaria, el presidente del Frente y dos personas más”, dijo.

“Sobre eso ha habido filtraciones, entre comillas, trascendidos. Cuando se conozcan se va a ver que lo que hubo, más que filtraciones, fueron operaciones. Gente que especuló, algunos con intencionalidad y otros sin intencionalidad”, explicó.

Mujica: fallo más duro de lo previsto

El ex presidente y senador José Mujica volvió a decir públicamente que hay gente (no dijo quiénes) que le piden que vuelva a ser candidato a la Presidencia de la República.

Y aseguró que ahora, tras el “caso Sendic”, van a insistir con más fuerza para que sea candidato.

En declaraciones a la prensa y consultado sobre el dictamen del Tribunal de Conducta Política que cuestionó la ética política del vicepresidente de la República por el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP, Mujica volvió a hablar de su candidatura.

En infinidad de veces dijo que no sería candidato porque ya está demasiado viejo, pero este martes dijo que se lo van a pedir otra vez a la luz de todo lo que pasa y pasará con Sendic.

“Voy a tener que bancar la presión”, dijo el ex presidente (2010-2015), “pero quédense tranquilos”, agregó, entre risas.

Sobre el dictamen del Tribunal, que cuestiona la ética de Sendic, el primer senador del Frente Amplio dijo a la prensa que se trata de “un documento duro”. “Por encima de lo que podíamos prever”, agregó.

Mujica aseguró que detrás de la situación de Sendic hay un Estado que “en los últimos 30 años con controló los gastos” de sus jerarcas.

Aseguró que esta situación “no justifica” lo que hizo Sendic (y que cuestiona el Tribunal del FA), pero que le da un contexto al problema.

El ex presidente dijo que en el Plenario del FA dará la discusión y que apoya a Sendic hasta que los hechos le demuestren lo contrario.

Senadora Payssé: “Los valores no mutan; son la esencia del FA”

La senadora Daniela Payssé dialogó con REPÚBLICA Radio, que se emite por lacatorce10, sobre el Fallo del Tribunal de Conducta Política. Según sus palabras, el Frente Amplio está atravesando un momento complejo, el cual debe ser transitado de acuerdo a los principios originales de la historia de dicha fuerza política.

“Estamos pasando por un momento difícil y convulsionado en la interna, pero debemos enfrentarlo de acuerdo a los lineamientos y principios que nos han cobijado. Es importante entender que dichos valores no mutan a pesar del correr del tiempo. Son nuestro esqueleto de conducta, a pesar de que podamos realizarles algunos ajustes, nunca son modificados en su base originaria”, agregó.

La senadora considera que los frenteamplistas tienen documentos que definen los valores de dicha fuerza política y que sus principios fundamentales son la solidaridad, la austeridad, la honestidad y la unidad en la diversidad. “Debemos ser intransigentes frente a las cuestiones que se apartan de estos principios, porque cuando asumimos responsabilidades políticas también tenemos el compromiso de seguir los lineamientos de conducta que nuestro estatuto determina. Además, somos responsables ante lo que dice nuestro documento fundacional en materia de ética y de transparencia”.

Como cuestiones permanentes, Payssé resaltó que los frenteamplistas no deben apartarse de una conducta antioligárquica, antiimperialista y ahora antipatriarcal. “Esas nociones son permanentes, con el transcurrir del tiempo no mutan, ya que son las que nos determinan y nos guían. Por eso, cuando hablaba de unidad también me refería a que debe ser construida sin rebajas a los principios ni a los compromisos políticos que asume el Frente Amplio”.

“La unidad debe contemplar la defensa de todos esos principios, porque el ingresar a esta fuerza política implica el reconocimiento de todos los valores propios de nuestra fundación”.

Con respecto a lo que podría suceder en el Plenario del próximo sábado, la parlamentaria declaró que prefiere no hacer “futurología”. Además, explicó que el Frente Amplio debe resolver esta situación de acuerdo a sus normas, principios y reglas. “No quiero manifestarme sobre esta asunto más allá de esta idea. Lo que quiero reivindicar es que integrar esta fuerza política implica una internalización de los principios originarios. No hay confusión, por lo menos para mí, entre lo que son los principios y lo que significan las elaboraciones programáticas, porque los valores no mutan, son la esencia del Frente Amplio”.