Compartir Tweet



WhatsApp





La negativa del Partido Nacional a habilitar una Auditoría Externa para aclarar la situación en la Dirección de Tributos de la Intendencia genera tensión y reclamos por parte del Frente Amplio local.

La comprobación de un millonario fraude en el Departamento de Tributos de la Intendencia de Treinta y Tres tiene a maltraer al reelecto Intendente Dardo Sánchez del sector Alianza Nacional. La turbia maniobra amenaza incluso con salpicar a altísimas jerarquías de la comuna, según manifestaron a LA REPUBLICAfuentes del Frente Amplio local.

La denuncia de un particular, en setiembre, dejó al descubierto una serie de hechos con apariencia delictiva que tenían lugar en el Departamento de Tributos de la comuna olimareña. La justicia actuante corroboró las irregularidades y en primera instancia dictó los procesamientos sin prisión para tres funcionarias por el delito de fraude. El enjuiciamiento fue apelado y la causa se encuentra en la órbita de un Tribunal de Apelaciones.

La maniobra consistía en descuentos especiales que se hacían a los contribuyentes, quienes acudían a refinanciar o a conveniar una deuda aunque al parecer “se quedaban con alguna comisión”. Las tres funcionarias fueron separadas del cargo. Además, la Intendenciales inició un sumario administrativo, con medio sueldo.

El propio Intendente decidió presentar la denuncia policial. Sin embargo, el jefe comunal no ha comparecido aun ante la JuntaDepartamental a explicar estos hechos de corrupción lo que le ha valido fuertes críticas desde la oposición. A su vez, el Partido Nacional, con mayoría automática de 21 ediles en la Junta Departamental, ha bloqueado sistemáticamente todas las iniciativas del Frente Amplio para ir más a fondo.

El Frente Amplio –con 10 ediles- ha reclamado profundizar la investigación, por ejemplo, a través de la intervención de una Auditoría Externa. El edil del Frente Amplio Luis Acosta, coordinador de la Bancada frenteamplista, indicó a LA REPUBLICA que apenas se conoció la noticia de este caso “pedimos que el Intendente fuera a la Junta a informar oficialmente, o en la Comisión Fiscal. No se vota nada, el intendente no va, en la siguiente sesión pedimos una Auditoría Externa”. El intendente inicia una investigación administrativa que para el FA es “claramente insuficiente”, dijo Acosta porque “nosotros vamos contra las jerarquías; creemos que no solo estas funcionarias están involucradas”.

Pese a ser minoría, la presión del Frente Amplio tuvo efecto. Días pasados, dos ediles del Partido Nacional, enfrentados al Intendente, se sumaron a la solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas.

No obstante, el intendente, quien al principio se había opuesto, ya lo había solicitado por su lado. Consultado sobre esta actitud del intendente, el edil del Frente Amplio dijo que en realidad “al iniciar la investigación administrativa con rapidez, nosotros intuimos, por supuesto, que en realidad lo que se quiere es tapar todo lo antes posible para que determinadas jerarquías no se vean involucradas; estamos hablando de gente de confianza, directores, sub directores, que tienen las claves para hacer este tipo de descuentos, etc”, indicó el edil. Acosta indicó que aun hay poca información sobre el caso, tanto sobre el monto de la maniobra como sobre el período que abarca.

“Hay mucha versión, por eso mismo nosotros queríamos una auditoría externa que investigara entre otras cosas cuanta gente hay involucrada con estos beneficios. De cuanto dinero estamos hablando, desde cuanto tiempo hace que se estaba realizando y creemos que lamentablemente serán preguntas que queden ahí sin responder; nosotros queríamos, una Auditoría Externa, lejos de la auditoría interna que la Intendencia estaba haciendo”, agregó.

Sobre los detalles de la maniobra, Acosta reiteró que “es otra cosa que queremos averiguar porque tenemos versiones sobre cómo operaba; la gente iba a hacer un convenio o una refinanciación, o te hacían la liquidación por x dinero y te cobraban una manga”. Por último, Acosta indicó que “la justicia en este tema se movió rápidamente, con una rapidez digno de destaque”.