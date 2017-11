Militares retirados contra impuesto a pasividades

Compartir Tweet



WhatsApp





Militares retirados solicitarán en los próximos días entrevistas a todos los partidos políticos a fin de plantear los fundamentos de su posición contraria al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento que crea un nuevo impuesto a las jubilaciones militares que es visto como una segunda imposición similar al IASS. Además, en caso de aprobarse, adelantan que están dispuestos a iniciar acciones legales. Hay militares que sostienen que la norma es inconstitucional.

Retirados de todas las fuerzas entienden que el impuesto es “discriminatorio”, “confiscatorio” e “injusto” porque aumentaría hasta en un 45% las quitas a los haberes de retiro para algunas jubilaciones. En ese sentido, se señala que, de aplicarse este descuento, aquellos haberes alcanzados “tendrán una carga tributaria superior que la franja más grande de todo el espectro público y privado”. “No hay ni uno solo en todo el Estado que pague ese porcentaje incluso aquellos que ganan sueldos o retiros o jubilaciones altísimos”, se quejó un militar consultado.

Los centros de retirados conformaron un equipo coordinador de análisis de la Seguridad Social Militar al frente del cual está el general (r) Hebert Fígoli.

El lunes pasado, en la sede del Club de la Fuerza Aérea unos dos mil retirados analizaron el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. A la asamblea asistieron alrededor de dos mil retirados. Entre el personal militar en actividad, incluidos los mandos, también hay disconformidad con la norma proyectada. Un oficial retirado dijo que hay militares en actividad que “pueden percibir que si no se retira y hace el reclamo ya, puede perder el derecho después”. Por ese motivo, no descartó que se produzca una “corrida de mucha gente que se quiera ir ya para evitar perder el derecho a reclamar”. Los retirados entienden que el impuesto no tiene la finalidad de estabilizar financieramente al Servicio de Retiros y Pensiones Militares ni tampoco significa una solución a corto, mediano o largo plazo. “Solo es parte de una mínima reducción del déficit fiscal, haciendo responsable a los pasivos militares y pensionistas del desequilibrio generado por decisiones políticas, como la reducción de efectivos, incentivos para el retiro prematuro o reconstrucción de carreras”.

Asimismo, rechazan por “discriminatorio” el proyecto porque “el mencionado Servicio no es el único sistema que recibe asistencia financiera del Estado; está específicamente dirigido a ciertos haberes de retiro, lo que no da garantías de su modificación, no descartándose que en caso de mayores necesidades o nuevos desequilibrios fiscales, se extienda a un mayor universo de pasividades o jubilaciones”.