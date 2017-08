Por: Marcelo Hernández

Compartir Tweet



WhatsApp





Es uno de los principales representantes de la llamada “Generación del 78’” de la música popular uruguaya y autor de varias canciones denominadas “de protesta” que integran el acervo cultural de nuestro país.

Una de ellas es considerada un himno en contra de la dictadura cívico-militar que puso a Uruguay bajo un manto negro de injusticia entre los años 1973 y 1984; “A redoblar”, que creó junto a su amigo y con quien lleva adelante el sello Ayuí Tacuabé, Mauricio Ubal.

Rubén Olivera es un montevideano cerca de cumplir los 63, que desde los 8 años hace música con su guitarra.

Remarca que no tiene auto y que escucha de todo, pero se dice admirador de los Olimareños, Alfredo Zitarrosa y Los Beatles.

Por estos días, y desde ayer, volvió al teatro Victoria, y volverá todos los viernes de agosto y setiembre para presentar su espectáculo artístico y político “Memoria para armar”, donde Olivera transita por su historia y la historia de nuestro país.

Para hablar de su hoy y su ayer, de su música y de su lucha, LA REPÚBLICA dialogó con el hombre de voz serena.

Contame un poco de tu historia personal; ¿de dónde sos, cómo se conforma tu familia, estás casado, tenés hijos, etc.?

Mis padres son de Rivera, pero nací en Montevideo un 20 de octubre de 1954. Crecí en La Unión. Tengo dos hijos, un varón de 23 años y una mujercita de 17. Hace varios años que vivo con mi actual compañera en el Cordón.

¿Cómo nació tu vinculación con la música, con el arte en general?

Por los 8 años, los Reyes me trajeron la guitarra Sentchordy que había pedido. Hasta los 11 tomé clases con la querida profesora, amiga y vecina Lilian Gato. Recuerdo que ya en el segundo examen de guitarra pedí para tocar una pieza mía, se ve que había algo de interés compositivo. Y en adelante siempre seguí el estudio paralelo por el lado académico y por la formación “oral” de lo popular.

Cuando entré al liceo hice mi primera canción para cantársela a Alfredo Zitarrosa que iba de visita. Mi hermano hizo la letra y le puse música. Pero la situación no dio y me quedé sin mostrársela. A los 16 estudié un año en el Núcleo de Educación Musical, Nemus, que dirigía Daniel Viglietti. A los 17 me fui a Buenos Aires y allí estudié guitarra, armonía, arreglos musicales y otras materias afines, hasta el 78’ en que volví.

¿Qué se escuchaba en tu casa de chico?

Salvo algún año en que vivimos con un primo que trajo su tocadiscos, nunca tuvimos aparato para escuchar música. Así que el paisaje sonoro lo dio la radio primero y la televisión después. Uno escuchaba lo que ponían los mayores: tangos, boleros, y la música “del momento”. Pero desde los 6 años me encantaba ir al tablado vecinal que estaba en la esquina de Carlos Crocker y Rousseau.

Incluso llegamos a subir a cantar con una murga de niños que armamos y se llamaba “Los Críticos”. Tocaba el bombo. También recuerdo a mi padre estudiando el bandoneón en casa. Trató durante un año, después lo vendió. Y recuerdo la emoción de la aparición en la radio del sonido de Los Olimareños, de Zitarrosa, de Los Beatles.

¿Con qué se puede encontrar de música una persona que hoy busque en tu computadora, celular, radio del auto algo para escuchar?

Si buscan en el auto sería interesante porque no tengo. Y mi celular no tiene mucho espacio. Como doy clases de música y tengo un programa de radio, y trabajo en la comisión honoraria del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, entre otras cosas, me interesa y escucho todo tipo de música, la antigua y la nueva, la de la región y la de otras culturas, la que me gusta y hasta la que no me gusta.

Tengo curiosidad musicológica, o sea, me interesa tratar de explicarme por qué algo no me gusta. Siempre parto de la frase “sobre gustos hay mucho escrito”. En el rechazo, a veces fundamentalista, de algunas músicas, uno muestra los rastros inconscientes que nos dejan, por ejemplo, la educación formal y hasta el estrato social de pertenencia.

¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a la música, que fuera tu forma de vivir y tu sostén?

Uno se va entregando a la música casi sin darse cuenta, o sea al disfrute, la creación, la búsqueda de aportar al colectivo. Por razones generacionales, en mi caso siempre estuvo vinculado también a la militancia política. Cuando volví de Argentina en 1978 probé a ver si podía enseñar algo de lo que había estudiado. Y funcionó. Por otra parte me vinculé con colegas de la música popular y comencé a mostrar mis canciones. Y funcionó aceptablemente.

De a poco, entre cantar, dar clases, escribir sobre música, y con el tiempo conducir programas de radio, etc., se fue dando el sustento económico, siempre precario, siempre irregular e inseguro, pero sustento al fin. Claro que mucho antes de eso, ya estaba “entregado”.

¿Cuál considerás que ha sido tu principal contribución a la música popular uruguaya?

La respuesta habitual para esta pregunta es que eso lo tienen que decir los demás, o lo dirá el tiempo. Pero sí me fascina estudiar eso en otros músicos, las contribuciones que históricamente se fueron haciendo en esa búsqueda colectiva de lenguajes musicales “a la uruguaya”. Como un camino de postas. La valentía, el trabajo, el amor a la música y a los demás, sobre lo que se sustenta esa búsqueda.

Y a veces también ver lo sencillo que era, o más bien lo cerca que estaban algunos senderos novedosos encontrados y que hasta ese momento habían pasado desapercibidos. Romeo Gavioli, Pedro Ferreira, Manolo Guardia, con el candombe. Arturo de Nava, Juan Pedro López, Néstor Feria, con la canción criolla. Alberto Mastra, en el tango, bueno, y tantos otros, paro, para no armar un diccionario.

Es un orgullo vivir en una tierra de tantos buenos creadores. Lauro Ayestarán tiene una preciosa frase: “Contra lo que se cree comúnmente, la cultura musical de un pueblo no depende de lo que este consume, sino de lo que este produce”.

¿Con qué se van a encontrar los que vayan a verte los viernes de agosto y setiembre al teatro Victoria?

Se van a encontrar con el reestreno de “Memoria para armar”, espectáculo unipersonal en torno a los Derechos Humanos con el que ya estuvimos dos meses a sala llena en 2016, rodeados por el cálido espacio y la cálida gente del Teatro Victoria. El nombre viene de la serie de libros que reúnen testimonios de expresas políticas.

La obra incorpora voces de actores (Héctor Guido, Susana Maisonnave), poetas (Rafael Courtoisie, Macachín, Circe Maia, Eduardo Nogareda) y músicos (Asamblea Ordinaria, Numa Moraes, Fredy Pérez), todos grabados especialmente para este recital. También se utilizan filmaciones de directores uruguayos (Walter Tournier, Eloy Yerle), se escuchan las voces de protagonistas políticos (Luisa Cuesta, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rubén Castillo, José Nino Gavazzo) y fragmentos grabados de canciones de autores uruguayos (Eduardo Darnauchans, Jorge Lazaroff, Herman Klang, Luis Trochón, Fernando Cabrera, entre otros).

A pesar de lo que podría suponerse, el espectáculo tiene mucho humor y todo el tiempo se juega a tensar y distender situaciones. Trabajo con queridos amigos. Tiene proyecciones de Víctor Burgos, el sonido de sala es de Ariel Pérez, el diseño de luces de Martín Blanchet, los operadores de luces son Rubén y Santiago Vieira, y el operador de grabaciones Charly Ferret. El diseño gráfico es de Macachín sobre una estupenda foto de Diana Mines que se llama “Edades” y es de 1977.

¿Pensás llevar este espectáculo por el interior o al exterior?

Es difícil sacar fuera de la sala originaria espectáculos que tienen mucho trabajo de armado, luces, etc., y en los que se precisa viajar con varias personas. Por ahora no ha sido posible.

¿Qué ideas, planes, objetivos, metas, tenés a mediano y largo plazo a nivel artístico?

Voy alternando mis proyectos artísticos con los docentes, además de muchas otras actividades. Por suerte el año pasado me pude dedicar a este espectáculo y ya que ha gustado quise mantenerlo en 2017. La fantasía de siempre es lograr dejar un tiempo para seguir componiendo.

Su historia

Pertenece al grupo de artistas de la llamada “Generación del 78”, la cual incluyó además a Mauricio Ubal, Leo Maslíah y Fernando Cabrera, entre otros.

En 1979 compone, junto a Mauricio Ubal la canción “A redoblar” la cual se convirtió en un símbolo de resistencia en contra de la dictadura cívico-militar, y suya, ya que un hermano suyo es uno de los desaparecidos.

Participó de varios ciclos de recitales, entre los que se destacan “Los postigos” en 1987 brindado junto a Mauricio Ubal; “Extrañas compañías” de 1992 y “La Rueda Gigante” de 1995, ambos realizados junto a Mauricio Ubal y Títeres Girasol. Este último es galardonado con el premio Florencio al Mejor Espectáculo Musical.

Colabora con artículos sobre música, cultura y DD.HH. en distintas publicaciones. Realiza programas de investigación y documentación musical en radio y televisión. Desde 1978 se dedica a la docencia musical.

Sus discos

Solista

Pájaros (Ayuí / Tacuabé 1981)

Rubén Olivera vol. 2 (Ayuí / Tacuabé 1983)

Álbum de fotos y canciones (Ayuí / Tacuabé 1987)

Lugares comunes (Ayuí / Tacuabé 1991)

Una tarde de abril (Ayuí / Tacuabé 1998)

Kuropa Olivera (junto a Diego Kuropatwa. Ayuí / Tacuabé 2010)

Reediciones y recopilaciones

Interiores (Ayuí / Tacuabé Reúne su 3º y 4º disco 1996)

La chaura / Los otros días (disco compartido con Mauricio Ubal. Ayuí / Tacuabé 1999)

Colectivos

7 Solistas (Ayuí / Tacuabé 1988)

“Memoria para armar”

De Rubén Olivera

Viernes de agosto y setiembre, 21hs.

Teatro Victoria (Río Negro 1477)

Entrada solo en boletería del teatro a $ 300