El “Pelo” contó su idolatría por el 20, pero “en Uruguay hay para elegir”.

Michael Santos, habló de su presente en el fútbol Español, donde contó haber tenido una oferta para irse del Málaga, pero prefirió quedarse a luchar por su lugar en el equipo. Recordando sus años de gurí, aseguró que su ídolo era “el Chino Recoba”, pero en “Uruguay hay donde elegir”.

El ex jugador de River Plate, Michael Santos fue entrevistado por el diario AS de España donde habló de su presente y recordó su vida en el Uruguay, tanto dentro de la cancha como afuera. “Yo vivía en el interior de la capital de Uruguay. Me levantaba muy temprano para ir a estudiar, una hora de autobús, comer e ir a jugar. De ahí hasta Primera”, dijo el “Pelo” al respecto de sus inicios como juvenil, en donde tenía como ídolo al “Chino”: “Recoba de pequeño me gustaba mucho”, dijo, pero resaltando al fútbol de nuestro país agregó que tenemos “donde elegir, hoy “tenemos a uno de los mejores del mundo como es Luis Suárez, que salió elegido en el once ideal de la FIFA. No coincidimos en la selección porque estaba suspendido. Con quien sí coincidí fue con Cavani. Es una excelente persona”.

Si bien su salida de la darsena rumbo a España demoró más de lo que pensaba, el goleador se fue en un gran momento. De todas formas “Me ha costado bastante”, la adaptación. “Vine con unas expectativas. Sabía que el cambio de Sudamérica a Europa era un gran cambio y fue un problema”, dijo. Esto hizo que los minutos en cancha fueran pocos, de tal forma que equipos menores se interesaron por él para la temporada 2016-2017, pero el club tras la fuerte apuesta económica para su contratación y lo que espera de él, negó dicha posibilidad: “Si es verdad. Me llegó el rumor y mi representante me lo dijo.

El Málaga dijo que no iba cedido, que me quedaba”. En Málaga hubo cambio de entrenador, apareció Marcelo Romero como el DT del club y el delantero está sumando minutos. Ellos (el club) tenían confianza al igual que yo en mi mismo. Ahora por suerte se ha calmado la cosa y estoy teniendo más minutos”. En cuanto al DT uruguayo que tomó las riendas del club señaló: “Sabemos que ‘Gato’ ya puede ser técnico porque tiene las cualidades para afrontarlo. Lo está haciendo bastante bien”.

Actualmente Michael Santos coparte equipo con Gonzalo Castro y Federico Ricca, pero además son varios los jugadores uruguayos que pasaron por el Málaga como Richard Morales o Dario Silva, teniendo un gran cariño la afición por ello. Al respecto el “Pelo” manifestó: “Los uruguayos han dejado marca por Málaga. Yo me siento bien y mentalizado de que también puedo dejar una marquita. El fútbol que vivimos nosotros es más competitivo y trabajador porque pasamos necesidades que un futbolista no tiene que pasar y nos aferramos a competir, trabajar y a meter goles”.