La actriz Julia Roberts rompió el silencio y contó su experiencia ante el flagelo que sacude a Hollywood sobre las denuncias de acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo.

Roberts se refirió a Harvey Weinstein el productor es acusado por decenas de mujeres de haberlas acosado y abusado sexualmente de ellas, sin embargo la actriz relató su experiencia cuando trabajó con él.

“Mi suerte me hace sentir mal. No entiendo cómo pude liberarme de eso. Todo es tan feo, yo nunca tuve esa experiencia. Quiero decir, casi me siento mal al decir ésto porque no sé por qué yo me liberé de eso”, dijo la artista en el programa de televisión estadounidense Today.

“Escucho algunas de esas desgarradoras historias y pienso en mi hija. ¡Es horrible! pero no ha sido parte de mi experiencia como actriz”, puntualizó Roberts quien trabajó con el empresario de Miramax por primera vez en 1994, cuando ella ya había sido nominada al Oscar.

“Un hombre corrupto y poderoso ejerce su influencia para abusar y manipular a la mujer. Hemos escuchado esta historia exasperante y desgarradora innumerables veces antes. Y ahora lo vemos aquí de nuevo (…) Tengo la esperanza de que finalmente nos unamos como sociedad contra este tipo de comportamiento, para ayudar a las víctimas a encontrar sus voces y su curación, y para detenerlo de una vez por todas”, reflexionó la actriz.