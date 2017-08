Compartir Tweet



WhatsApp





Tom Holland, el niño de la película española “Lo imposible”, es ahora el hombre araña en su versión cinematográfica más antiheroica, adolescente y humilde. Un chico, este Peter Parker, que el propio actor define como un joven normal y corriente. También divertido, más que nada de torpe que es, y con los problemas de cualquier quinceañero neoyorquino de clase media. El protagonista de Spider-Man.

Su personaje busca la aprobación del resto de los Vengadores, en concreto de Tony Stark, para probar que puede ser el mejor. El diario La Vanguardia de España dialogó con el actor sobre su personaje y los demás personajes de la película.

¿Siente que también usted, como actor, tiene que demostrar su valía en el Universo Marvel?

Sí que he sentido una cierta presión. Es un papel importante. Todo el mundo está emocionado y tiene grandes expectativas con el nuevo Spiderman, y eso supone una responsabilidad. Hay que hacer justicia al personaje. Con Capitan América – Civil War –donde interpretó al hombre araña a modo de cameo– los seguidores quedaron muy contentos.

Así que al llegar al rodaje de Homecoming sabía lo que tenía que hacer: lo mismo, pero en vez de durante cinco días a lo largo de noventa. Agradezco tener a la Marvel y a Sony detrás. Su gente me ha ayudado a encontrar la mejor versión de Spider-Man. Pero sí, estoy deseoso escuchar lo que dicen los fans.

¿Y hasta qué punto ha podido hacer su Spiderman y hasta dónde se lo han impuesto?

Era importante para mí pero también para la Marvel, conseguir una nueva versión del personaje. Y creo que se ha conseguido.

¿El director, Jon Watts, le ha dado libertad de acción?

Fue genial trabajar con él. Se mostró muy abierto a nuestras ideas. Por ejemplo, teníamos una parte ya planificada para una de las escenas finales en el monumento del lapicero de Washington y le propuse un cambio. Él lo aceptó íntegramente y lo hicimos como sugerí. Me puso muy contento ver que tenía un jefe que me escuchaba. Como actor, me sentí muy realizado. Jon Watts es además una buena persona.

Su Spiderman es más joven y divertido que en otras películas. ¿Se quiso recuperar al personaje de los primeros cómics?

Creo que este es un Spiderman distinto, fresco y singular. Es un chico millennial. Y eso, efectivamente, no se había visto en las películas anteriores.

¿Más divertido?

Peter Parker es un adolescente que de repente tiene superpoderes y los disfruta al aprender a utilizarlos, aunque le cuesta. Sí, es más divertido. Creo que el público lo agradecerá porque a todo el mundo le será fácil identificarse con él. Es un joven normal que va al instituto, se ve en el apuro de hablar con una chica por primera vez, tiene que hacer los deberes… Y mientras a Tony Stark (Iron Man) le preocupa tener sólo tres Lamborghinis, el problema de Peter Parker es que no tiene dinero suficiente para el omnibus.

Su relación con la tecnología del traje es un poema.

Es graciosa. No sabe cómo utilizar esa tecnología. Tarda en aprender. Actúa como lo haría mi abuela si le dieras un Iphone. Hay secuencias divertidas sobre esa dificultad.

¿Qué tal fue trabajar con Michael Keaton en el papel del buitre?

El personaje de Michael es un hombre duro que te intimida mucho, pero al mismo tiempo también es un tipo muy normal. Un supervillano, sí, pero un hombre que se está buscando la vida; no un millonario, ni un playboy, ni un robot o un científico, sino una persona corriente, como el propio Peter Parker.

Su papel requiere obviamente mucha pirueta, y además hace de neoyorquino siendo usted británico. ¿Resultó complicada la preparación previa?

Este es un personaje muy físico que requiere buena preparación. Lo que había hecho antes me ayudó un montón. He sido gimnasta, he hecho acrobacias desde que tengo nueve años, sé bailar e hice el musical de Billy Elliot. Todo eso resultó fundamental para esta película, como antes para las demás. Aquí me sirvió para mantener el cuerpo en la postura adecuada en todo momento y a ponerme en el ángulo correcto cuando tuve que colgarme a 50 metros.

De hecho, Peter Parker puede hacer aquí determinadas cosas porque yo puedo hacerlas. Y creo que esto es algo que Marvel apreció mucho. En cuanto al cambio de país, la verdad es que aprender el inglés neoyorquino y el acento fue difícil. Pero tuve un buen entrenador. Y es interesante, porque al final me di cuenta de que ese aprendizaje me venía muy bien para el trabajo como actor porque me ayudaba a distanciarme y acercarme a tu personaje. También estuve leyendo los comics.

¿No los conocía?

Era fan de Spider-Man, pero sólo a través de las películas. Cuando me dieron el papel y leí los comics me arrepentí de no haberlo hecho de chaval, porque me encantaron

¿Cuáles son sus favoritos?

Los de Ultimate Spiderman. Son los que más conectan conmigo; los más actuales y los que mejor retratan al héroe millennial. En cuanto a películas, la que más me gusta es la segunda, dirigida por Sam Raimi.

¿Qué le parece la irrupción de la heroína Wonder Woman?

Es muy importante que haya superheroínas. Ya iba siendo hora. Ella ( Gal Gadot) me parece una excelente actriz y una buena persona. Está consiguiendo el reconocimiento que se merece. Estoy realmente encantado de que le vaya tan bien. Y es un enorme progreso para esta industria.

Ya se ha confirmado que esta nueva película de Spider-Man es la primera de una trilogía. ¿Qué hará en la segunda?

Todavía no hay guión. Aún no sé quién será el villano con el que lucharé. Sólo sé que empezaremos el año que viene a filmar la segunda y que será algo muy emocionante.