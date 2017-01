El presidente Enrique Peña Nieto dijo que México no pagará por el muro que pretende construir el próximo gobierno de Estados Unidos.

Ante embajadores y cónsules resaltó que en la negociación con la administración estadounidense no aceptara nada que vaya en contra de los intereses del país ni de la dignidad de los mexicanos.

En un almuerzo con diplomáticos rechazó las amenazas que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump contra el capital privado.

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Estados Unidos adelantará el dinero del muro fronterizo con México para poder construirlo más rápidamente, aunque insistió en que luego le pasará la factura al país vecino, que pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

“No es una cerca. Es un muro”, afirmó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días. “No quiero esperar un año o un año y medio” para empezarlo, añadió. “México pagará por él (…) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago”, dijo. “Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos”, sostuvo Trump.

En la OEA

Un muro fronterizo, como el que intenta construir Donald Trump en la frontera común con México, no resolverá el problema migratorio, dijo el representante del país latinoamericano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba.

Los funcionarios del gobierno de México “jamás hemos creído que los muros sirvan para esos propósitos”, insistió el diplomático.

a postura de México es que el tema migratorio es un asunto más complejo, explicó De Alba, agregando que, si bien “afecta los derechos humanos de los migrantes, también tiene implicaciones económicas” y es justo que “se reconozca claramente que sus aportaciones (las de los mexicanos) no son solo para el país de origen, sino el país de destino (EEUU)”.

México promoverá en Washington, sede de la OEA, la defensa de los migrantes mexicanos y embajadores “y cónsules de nuestro país atenderán la instrucción del canciller Luis Videgaray para dejar en claro que los mexicanos en EEUU no son delincuentes”, puntualizó De Alba.

En contra de los adjetivos lanzados por Trump contra los migrantes mexicanos, De Alba reiteró que “no son delincuentes, son personas que han contribuido grandemente al crecimiento y a la cultura de Estados Unidos”. Donald Trump prometió con anterioridad construir un muro entre su país y México y obligar a este último a pagar por él.