El desenlace del clásico más atractivo del mundo no pudo ser mejor para Barcelona, que en la recta final del tiempo reglamentario pensó que se le escapa el triunfo y la liga por culpa del gol de James Rodríguez, pero Lionel Messi apareció en escena para hacer realidad el triunfo en los últimos segundos del encuentro.

Apenas sellado el 3-2, el argentino se sacó la camiseta y se la mostró a los hinchas del Barça que llegaron al Estadio Santiago Bernabéu, pero en realidad se la mostró a los miles de “merengues” que desbordaron las tribunas.

El triunfo, posible gracias a los goles del mencionado crack (anotó dos) e Ivan Rakitic (quien marcó el 2-1 parcial), permite que los “culés” trepen a la cima de la tabla de posiciones. En realidad, alcanzaron la misma cantidad de puntos que Real Madrid, pero quedaron arriba por diferencia de gol. La salvedad es que los de Zinedine Zidane tienen un partido menos: se pondrán al día a mediados de mayo, cuando visitarán al Celta de Vigo.

El duelo entre Ramos y Piqué

Los centrales, compañeros en la selección española, tuvieron un particular duelo durante el clásico de ayer. La cosa viene de hace tiempo, pues a Sergio Ramos le molesta que Gerard Piqué se queje de los arbitrajes y considere que estos favorecen a Real Madrid, lo que a sus ojos pesó a la hora de que lo expulsaran.

El capitán madridista vio la tarjeta roja por una entrada sobre Messi cuando su equipo perdía 2-1. Se fue aplaudiendo al árbitro y haciéndole gestos a Pique, como queriéndole decirle “seguí hablando”.

“Cuando llegue a casa se va a arrepentir porque la roja es clara, va con los dos pies por delante. En el Bernabéu están acostumbrados a arbitrajes muy permisivos y cuando lo hacen bien el árbitro es el malo de la película”, manifestó Piqué cuando charló con la prensa.

Ramos la vio diferente. “Para mí ha sido excesiva la roja. Ha condicionado el partido. Admito que llego tarde después de verla 40 veces, pero no voy a lesionar a nadie. Messi lo hace bien, salta, pero no le toco. Ha condicionado obviamente el partido”, sostuvo.

Lejos de ponerle paños fríos a los cruces con su colega, dijo: “Ahora dirán lo que quieran sus medios… No voy a entrar al trapo, no me he dirigido al árbitro porque era una decisión tomada. A Piqué se lo he dicho, que tanto le gusta opinar de los arbitrajes con sus tuits, sus quejas, parece ser que se llevan el gato al agua”.

Finalmente, se le preguntó si tiene una mala relación con Piqué, a lo que contestó: “No me llevo mal con él. Cada uno defiende lo suyo, pero después de un Clásico no voy a darle un abrazo. No me arrepiento de la acción, me arrepiento de haber dejado a mi equipo con uno menos”.

En definitiva, a Barcelona le volvió el alma al cuerpo, pues ganó puntos cruciales para seguirla peleando, cuando aún le quedan cinco partidos para finalizar el campeonato.