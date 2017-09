Compartir Tweet



Un Mundial sin la ‘Pulga’ y sin Argentina sería considerado como una temeridad, pero no sería la primera vez que una estrella se quedara fuera de una cita Mundial. “El Argentina, con Messi, debe ganar”, comentó Sampaoli tras el empate a uno ante Venezuela. El seleccionador argentino, ex del Sevilla, sucedió a Bauza, pero no ha logrado sacar a Argentina de la zona de repesca y del mal momento.

La ‘Albiceleste’ mereció a ganar a Uruguay y a Venezuela, pero sumó dos empates que le ponen en la quinta posición con 24 puntos (zona de repesca) y siente el aliento de los rivales a la espalda. A falta de dos jornadas, Argentina todavía lo tiene en su mano, pero no puede permitirse ni un solo movimiento en falso.

Deberá enfrentarse a Perú, cuarta con 24 puntos pero con mejor ‘average score’. Mientras que en la última jornada visitará a Ecuador, que tiene prácticamente imposible el pase a Rusia 2018. La ‘Albiceleste’ y Messi tiemblan, un Mundial sin Leo no se puede ni imaginar. Pero, lo dicho, no sería la primera vez.

Alfredo Di Stéfano (Chile 1962)

Alfredo Di Stéfano nunca pudo jugar un solo minuto en un Copa del Mundo. La leyenda blanca jugó con Colombia, Argentina, que decidió no acudir al Mundial de 1950 en Brasil ni al de Suiza de 1954, y con España, con la que no se clasificó para el de Suecia 1958. En 1962, Helenio Herrera le convocó para acudir a Chile y por fin parecía que Don Alfredo cumpliera su sueño, pero una lesión durante un partido de preparación al Mundial le dejó sin participar al torneo.

Pelé (Chile 1962)

Otro ‘crack’ mundial se ‘perdió’ a medias la cita de Chile 1962. El trofeo le levantó Brasil, pero sin Pelé. A pesar de que ‘O Rei’ formara parte de la plantilla, sólo jugó dos partidos. El primero, ante México y el segundo, en el que se lesionó, frente a Checoslovaquia. Los brasileños eran los claros favoritos, ya que la base del equipo era la misma que ganó la Copa del Mundo de Suecia, cuatros años antes. Ante la baja de Pelé, la ‘Seleçao’ se agarró a la clase de Garincha.

Diego Armanda Maradona (Argentina 1978)

En la previa del Mundial de 1978, la lista de César Luis Menotti dejó afuera a un joven argentino de los Argentinos Juniors de 17 años. El día que el técnico comunicó los convocados alguien se quedó llorando. Un periodista lo agarró y le dijo “¿Sabes los Mundiales que vas a jugar vos?”. Él, entre lágrimas, le contestó: “¿Cómo le digo a mi papá?”.

Era Diego Maradona y, por suerte para todos, tuvo revancha. México tuvo al mejor, entre los mejores. Fue una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar César Luis Menotti a lo largo de toda su carrera como entrenador. No le convocó por su inexperiencia en torneos importantes.

Johan Cruyff (Argentina 1978)

En el mismo Mundial no acudió una estrella holandés, Johan Cruyff. La razón por la cual no fue ha sido una incógnita durante muchos años. Una de las hipótesis decía que Johan tuvo un conflicto con la Federación Holandesa de Fútbol. Otra teoría fue que no quería ir a Argentina como protesta contra la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Videla, en poder entre 1976 y 1981, fue condenado por crímenes contra la humanidad.

Años más tarde, la razón salió a la luz de la boca de Cruyff. El holandés reveló que había sufrido un robo violento en Barcelona, que lo obligó a poner el foco más en la tranquilidad de su familia que en su carrera deportiva. Esto incidió en su negativa a viajar con su selección. “También era el momento en el que quería despedirme del fútbol. Creo que para jugar un Mundial hay que estar al 200 por ciento”, dijo el holandés.