La selección de Perú empató 0-0 en la ida del repechaje ante Nueva Zelanda en Wellington. Pero, tanto del resultado, en Lima (donde el miércoles jugará la revancha ante los oceánicos que definirá el clasificado al Mundial) se habla de la ausencia de Paolo Guerrero, que no pasó desapercibida.

Un doping positivo llevó a FIFA a realizarle una sanción preventiva, que podría agravarse en caso que la apertura de la segunda muestra también dé positivo. El propio delantero lamentó su ausencia durante la nota que dio en Perú: “Estoy triste por no estar apoyando a mis compañeros. Es un momento muy doloroso, porque yo merecía jugar estos dos partidos y me los quitaron. Me sacaron de estos dos partidos”.

Además, contó: “Hice un pedido a FIFA para que anulen la expulsión y pueda estar en la revancha, pero no lo aceptaron”.

“Estoy trabajando en demostrar mi inocencia, yo no he hecho absolutamente nada. Tengo 16 años de carrera y me sometí a millones de pruebas antidopaje y nunca tuve absolutamente nada”, finalizó.