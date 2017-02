Por: Matías Canabarro

Sí, hubo polémicas. Pero es innegable que anoche Peñarol ofreció su peor versión en lo que va del Torneo Apertura. Es cierto que en el segundo tiempo quiso llevarse por delante a Boston River, pero fue más a base de ganas y actitud que fútbol.

Tampoco puede negarse que nadie podría haberse sorprendido si el equipo de Alejandro Apud hubiera aprovechado algunas de los múltiples errores defensivos cometidos por el dueño de casa, que dejó por el camino 4 de los últimos 6 puntos.

Tras el empate sin goles de anoche, ahora los mirasoles afrontarán un encuentro sumamente complicado, cuando visitará a Wanderers en el Parque Viera.

Poquito y nada

Los únicos que disfrutaron el primer tiempo fueron los insomnes, que vieron en él el tónico que tanto habían buscado para conciliar el sueño. Porque los 45’ iniciales ejercieron un intenso efecto soporífero, al que fueron inmunes solamente los verdaderos amantes del fútbol.

Hay que hacer un esfuerzo enorme por recordar alguna ocasión de gol clara que haya tenido Peñarol. Es cierto que realizó algunos remates de media distancia y aproximaciones tibias, pero fue incapaz de generar una jugada que dejara a alguno de sus delanteros mano a mano, o al menos con un solo defensa por superar antes de poner en aprietos a Adrián Berbia.

La claridad creativa de los aurinegros brilló por su ausencia, por lo que las ideas escasearon y las conexiones no llegaron a buen término. Los volantes veían pasar las pelotas sobre sus cabezas, por lo que los encargados de trasladar y asistir no podían sacarle jugo a sus aptitudes.

Una de las principales diferencias respecto a partidos anteriores posiblemente haya sido la intensidad a la hora de presionar. De la casi asfixiante marca que le impuso a rivales pasados no quedó ni rastro durante el primer tiempo. Tampoco hubo alguien que hiciera una pausa y pensara en el mediocampo, rol que anteriormente había desempeñado Matías Mier.

Por su parte, y aunque no logró inquietar salvo cuando moría el primer tiempo con un remate de Bruno Foliados, Boston River tuvo un pasaje aceptable, dado que no sufrió inconvenientes atrás y, consciente de sus limitaciones, le sacó bastante jugo a sus armas. Ni que decirse tiene que un empate, como el que se leía en el tanteador tras los primeros 45’, serían un magnífico resultado para los rojiverdes.

Con la camiseta

Las ideas no acompañaron a Peñarol tampoco durante el segundo tiempo, aunque es indiscutible que los mirasoles exhibieron mucha más actitud que en el capítulo anterior.

Queriendo, como antaño, tirarle la camiseta encima al equipo más débil, pasó la mayoría del complemento jugando en campo rival, y tuvo algunas ocasiones para ponerse en ventaja. La primera de ellas fue un desborde de Juan Martín Boselli, que metió un centro que terminó en un cabezazo de Gastón Rodríguez, demasiado elevado pese a la soledad con que fue ejecutado.

El ingreso de Cristian Rodríguez no dio los frutos que en la fecha pasada. Un remate de Nicolás Dibble que se hubiera metido contra la derecha de no ser por la buena intervención de Adrián Berbia y el penal no cobrado de Martín González por mano (ver página 29) fueron otros de los hechos que dejó el segundo tiempo.

La flaqueza de Peñarol, además de la falta de fútbol, fueron los errores defensivos. Un lamentable pase del “Cachila” Arias dejó mano a mano a Bruno Foliados, y una pésima salida de Gastón Guruceaga bien pudo terminar en un golazo de Mauro Vila, pero el arquero artíguense se rehízo y logró contener la pelota.

Aunque fue empujado por la necesidad y la hinchada aurinegra durante la recta final, Peñarol fue incapaz de encontrar una pelota que terminara en la red, por lo que sigue cediendo terreno en el Torneo Apertura.

Sin lugar a dudas, el equipo de Leonardo Ramos tiene mucho para mejorar. Tendrá una prueba crucial el fin de semana ante Wanderers, ya que volver a dejar puntos empezaría a nublar su panorama, especialmente si Nacional sigue ganando.