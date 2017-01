El diputado del MPP, Alfredo Fratti, expresidente del Instituto Nacional de la Carne(INAC) afirmó que para el año 2017, el sector lácteo será el que experimente mayor crecimiento dentro de la industria agropecuaria en nuestro país. En el último año y medio, producto a un descenso pronunciado de los precios internacionales, la producción y exportación de productos lácteos se vio golpeada notoriamente con una contracción que rondó el 10% promedio durante el 2016.

Actualmente, autoridades y empresarios del sector están expectantes por la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno chino para el suministro de productos lácteos uruguayos al gigante asiático. Esta posibilidad, se basa en lo que fue la visita del mes de octubre que realizó una delegación oficial uruguaya, integrada por gobernantes y empresarios, a China.

En ese encuentro, representantes del Ministerio de Ganadería de Uruguay plantearon la posibilidad de ingresar los productos lácteos sin pago de aranceles, tal como ocurre actualmente con Nueva Zelanda.

El propio ministro Tabaré Aguerre afirmó que existe una excelente oportunidad para desarrollar la venta de quesos y de leches líquidas, sobresaliendo las fórmulas infantiles.

En tal sentido, el diputado Fratti señaló que a partir del segundo semestre del año pasado, los precios internacionales fueron mejorando y permitió un respiro a los productores.

Las estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Leche (Inale), indican que la producción de leche en Uruguay aumentaría durante el 2017 entre un 2 y 4%. Con lo cual se abren mejores expectativas, para incrementar los volúmenes exportados como obtener mayores precios de venta.

Fratti explicó que a nivel del año 2016, el sector agropecuario en su globalidad tuvo niveles de faenas similares a las del 2015, que son considerados valores normales.

Enfatizó que la regularización laboral del trabajador rural no incide mayormente en los costos que tiene el sector agropecuario. “Sí hay otros factores, como el combustible, que tiene una incidencia directa en los costos del sector, y no el salarial”, precisó.

Destacó que en los últimos meses el sector lácteo tuvo una recuperación, y aclaró que era de los sectores que estaba en peor situación. El legislador recordó que sobre fines del 2015 y comienzo del 2016, la producción se hacía por debajo de los costos porque los precios de compra a nivel internacional cayeron a la mitad. Otro de los problemas fue que Venezuela detuvo la importación de lácteos.

Dijo que esta situación llevó a que en el Parlamento se votaran algunas iniciativas para ayudar al sector. “Pero en los últimos meses del 2016 hubo una recuperación debido al repunte de los precios. No es que se hayan solucionado los problemas, pero para este 2017 tenemos una perspectiva distinta”, enfatizó Fratti.

Aclaró que a nivel general, el sector agropecuario en nuestro país es rentable, más allá de los vaivenes de los precios internacionales. Señaló que en estos últimos meses el clima para la ganadería vino bien porque se produjeron lluvias que redundaron en el crecimiento de las pasturas.

No obstante, en determinado momento, en la lechería, sí se pasó el umbral de la pérdida de la rentabilidad, porque los precios internacionales cayeron a la mitad, hecho que no ocurrió en ningún otro sector.

Explicó que antes del 2015, la leche se vendía a unos US$ 4 mil la tonelada y que actual recuperación llevó a que el valor sea de US$ 3,6 mil. Dijo que durante un año, el precio había caído a unos US$ 2 mil la tonelada.

Brasil es el principal comprador de los lácteos de nuestro país.

“Perspectivas positivas para el 2017”

Recientemente, el gerente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Gabriel Bagnato, afirmó a radio Rural, que la firmeza del mercado internacional permite mejores negocios para las industrias lácteas locales que se trasladarían a los productores. “Nos pone de cara a un 2017 con posibles alzas moderadas en el primer semestre de 2017 y algo menos en la segunda mitad”, apuntó.

La economista del Inale, Mercedes Baráibar, prevé que el precio de leche entera se ubique en US$ 3.800 por tonelada durante este año.

Bagnato transmitió un moderado optimismo ya que considera que esta suba de precios para los lácteos, en principio no cambiaría la oferta en el primer semestre del 2017.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Rodolfo Braga, afirmó que el sector lácteo cerró el año “mucho mejor de lo que empezó, con perspectiva muy positivas para el 2017”.

Planta “Alimentos Fray Bentos” comenzará a operar en febrero

Otra noticia importante para el sector lácteo será el inicio de las operaciones en la planta Alimentos Fray Bentos a partir del mes de febrero. Parte de la materia prima que utilizará esta nueva industria será proporcionada por la empresa Olam, que actualmente cuenta con unas 3.500 vacas de ordeñe.

La nueva planta ubicada, en Fray Bentos-Río Negro, comenzó a almacenar la leche con la que se hará leche en polvo y productos infantiles con destino a mercados externos. La inversión para la puesta en marcha de esta planta fue de US$ 66 millones y generará 105 puestos directo de trabajo, a lo que se debe de sumar los empleos indirectos.