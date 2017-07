Compartir Tweet



El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, aseguró ayer en Twitter que se siente “mucho mejor” tras haber sufrido un “accidente cerebral isquémico” la víspera, por lo que permanece internado en una clínica del centro de Colombia.

“Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo”, escribió “Timochenko”, que hace una semana dirigió el fin del cierre del proceso de desarme de la guerrilla que lidera.

De 58 años, Londoño fue diagnosticado de un “accidente cerebral isquémico transitorio” luego de ser ingresado de urgencia la mañana del domingo en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Villavicencio (centro), indicó la directora del centro médico, Lydis Herrera. La responsable señaló, en rueda de prensa, que el jefe guerrillero tenía una “evolución satisfactoria” y una mejoría del “90%” tras sufrir una “alteración del habla” y “una disfunción de la fuerza muscular” en el brazo izquierdo.

Londoño, que el martes pasado declaró “adiós a la guerra, adiós a las armas”, agradeció a los “médicos y enfermeras” de la clínica, “que ha sido clave” para su recuperación, según escribió en otro tuit.

El médico tratante, Iván Ramírez, indicó que horas después de ser tratado el líder de las FARC estaba “consciente” y explicó que en casos como el que presentó por lo común el paciente permanece hospitalizado entre 24 y 48 horas, “si no presentan ninguna complicación”.

Las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en tanto, divulgaron un comunicado en el que aseguraron que el estado de salud de su “máximo dirigente, Timoleón Jiménez (su otro nombre de guerra), es estable”. El comandante de las FARC Pastor Alape, quien participó en la rueda de prensa junto a los médicos, indicó que Londoño se sintió “cansado” cuando se alistaba para visitar una de las 26 zonas donde están concentrados unos 7.000 miembros de las FARC, que se preparan para iniciar su transición a la vida civil tras su desarme.

En una entrevista publicada el domingo, Londoño dijo que su estado de salud iba “bien”, aunque “se resiente a veces” en medio de los avatares de la implementación del pacto de paz firmado con el Gobierno.

En febrero de 2015, “Timochenko” sufrió un infarto mientras aún estaban en marcha las negociaciones en Cuba para poner fin al conflicto armado de más de medio siglo.

En el cruento enfrentamiento han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.