Compartir Tweet



WhatsApp





En las últimas semanas el cierre de cuentas bancarias a farmacias habilitadas para vender marihuana recreativa en Uruguay puso en jaque la normal continuidad de la ley de regulación y venta de marihuana.

El exsecretario General de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada analizó el desarrollo de la implementación de la normativa y se refirió a las trabas que han surgido en el sistema bancario. “Me parece que el proceso de implementación de la ley -si bien un poco ralentizado por cuestiones de diferente tipo- es positivo” afirmó.

En diálogo con República Radio en lacatorce10, puntualizó que “gran parte del enlentecimiento que tuvo la aplicación de la ley de la venta de cannabis en farmacias tiene que ver con todas las precauciones que se tomaron desde la secretaría antilavado de activos para darle a los ciudadanos uruguayos, a la sociedad y al ámbito multilateral las mayores garantías que el dinero con el cual se está produciendo, distribuyendo y dispensando la marihuana proviene de fuentes legítimas”.

El entrevistado se mostró sorprendido que pese a tanto trabajo desde el gobierno para brindar las mayores garantías surjan innumerables inconvenientes desde el sistema financiero. “Es paradójico que cuando se han tomado todas las precauciones para que no haya dinero del narcotráfico mezclado con este tema, aparezca esta situación de los bancos. No decimos que estas trabas no sean reales, es parte del análisis de riesgo que las corresponsalías de los bancos hacen en Nueva York” dijo y agregó que a su entender existen caminos “posibles” no para evadir esos controles pero sí para enfrentar esto de la mejor manera y lograr el cumplimiento de la ley.

“Fusilan la ley de marihuana”

Calzada comparte con el exmandatario José Mujica la afirmación que se quiere “matar” burocráticamente la ley de la marihuana. “De hecho está pasando eso, los bancos que tienen corresponsalías en EE.UU con esta medida fusilan la ley de marihuana. No hay márgenes porque al estar todo el sistema bancarizado no hay muchas posibilidades de que alguna entidad que no funcione con el sistema bancario y que a su vez ese elemento del sistema bancario con el cual funcione no tenga corresponsalía con algún banco de plaza, no es posible ”, reflexionó.

Calzada sostiene que la llave para destrabar la situación entre bancos y farmacias que venden cannabis la tienen el ministerio de economía y finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU) “son los actores que tienen definiciones en estos temas”.

Calzada recordó que en Uruguay, desde la elaboración de la ley de la regulación del cannabis en ningún momento se recibieron señales desde el sistema financiero alertando sobre este tema que hoy dificulta la aplicación cabal de la ley. “Todas las señales que se recibieron desde la creación de la ley tanto de la secretaría de antilavado de activos y desde la unidad de análisis financiero fueron en el sentido que es necesario tomar todas las precauciones necesarias para que ni el Gafi ni el Gafisud ni los organismos internacionales nos pongan en una lista gris por el tema del lavado de activos. Estos organismos toman a su vez todo lo que tiene que ver con el acta patriótica donde se recomienda que los bancos no pueden contribuir ni tener relaciones con fondos que provengan de las drogas, del juego, prostitución, tráfico de armas.Pero para el caso de Uruguay el tema del cannabis es una actividad totalmente legal”.

Con respecto a la oportunidad de estas trabas que llegaron una vez puesta en marcha la ley , Calzada prefirió no adjetivar. “A veces hay lógicas administrativas que hacen que no se tenga una mirada global sobre ese tema”.

Julio Calzada recordó que hay una enorme cantidad de entidades bancarias en EE.UU que están trabajando legalmente con empresas que están vinculadas al cannabis. En ese sentido, unos 250 bancos de 350 empresas en EEUU están operando en el marco del protocolo que se emitió en el gobierno de Obama y que la actual administración Trump no lo ha derogado.

LAS FRASES

“Los bancos que tienen corresponsalías en EEUU con esta medida fusilan la ley de marihuana”

“El MEF y BCU son los actores que tienen definiciones en estos temas”