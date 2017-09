En medio de vientos de 320 km/h: Así se ve por dentro el ojo del poderoso huracán Irma

Un video difundido por un ingeniero aeroespacial a través de su cuenta de Twitter muestra el centro del temible huracán Irma, que se acerca a las Antillas Mayores como el mayor fenómeno de su tipo en la historia del Atlántico.

Las imágenes muestran el momento en que un avión sobrevuela el centro de la tormenta en medio de las ráfagas de hasta 320 kilómetros por hora que ostenta el huracán.

My day at the office. #HurricaneIrma @NOAA_HurrHunter pic.twitter.com/wpH83NIc6m

El objetivo de esta expedición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) era obtener mediciones meteorológicas y construir modelos predictivos sobre el comportamiento de este fenómeno climatológico y otras tormentas. Esa agencia también publicó imágenes en Twitter.

Video from yesterday’s flight in CAT 5 #Irma on #NOAA42. https://t.co/iofV4p56DE has the latest advisories. Credit Rob Mitchell/NOAA pic.twitter.com/IygcNgIbJN

— NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) 6 de septiembre de 2017