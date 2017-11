Medida cautelar de prisión para adolescentes investigados por caso de homicidio

Compartir Tweet



La Jueza Letrada de Adolescentes de 4º Turno, Dra. María Patricia Borges, dispuso como medida cautelar, la privación de libertad de dos jóvenes que podrían estar implicados en el homicidio del propietario de una moto, ocurrido el jueves en Belvedere. El caso tuvo amplia repercusión porque se había indicado que existían discrepancias entre la magistrada actuante y la fiscal Dra. Nancy Hagopián. La jueza Borges descartó la ocurrencia de tal situación, dado que además la Fiscal no recurrió resolución alguna.

“La audiencia se manejó con decoro, y tanto los adolescentes como sus responsables, mostraron permanentemente respeto y colaboración con todos los actos procesales” se informó desde la Suprema Corte de Justicia. Se indicó que a solicitud de la Defensa, como prueba anticipada, se ordenó una pericia psiquiátrica para ambos adolescentes.

Además, la Defensa alegó la inexistencia de otra prueba que los incriminara, porque la pericia balística no pudo realizarse. De hecho, la detención se verificó días después.

De esta manera para la Justicia no está probado que estos adolescentes sean los autores del crimen. Los adolescentes permanecieron en libertad y fueron ubicados ubicados cuando se les convocó a una nueva audiencia. Fue ahí que se determinó la medida cautelar de privación de libertad, teniendo presente que los peritos señalaron que no resultaba necesaria la internación psiquiátrica, sin perjuicio de tratamiento ambulatorio.

En un caso el adolescente no brindó detalles de su participación. En el otro, aportó una versión sobre los disparos sobre la que hubo diferencias, porque la madre del adolescente cuestionó los términos del relato a la Fiscalía asegurando que lo que se argumentaba no se condecía con lo que su hijo dijo en su presencia.