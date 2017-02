Diego Lugano fue el primer entrevistado en el programa “U ru guayo”, un ciclo de 10 capítulos que se emite para Latinoamérica a través de la señal de DIRECTV Sports, conducido por Federico Buysan, que busca recoger en primera persona las historias de aquellos uruguayos que trascendieron en el mundo por sus actuaciones deportivas.

A continuación, los puntos más relevantes de la entrevista.

“Los derechos se arrancan, no se mendigan”

“En estos últimos 3 o 4 años de diálogo, las dos partes entendían, en base a lo que sus asesores les decían que estaban haciendo las cosas bien y nosotros pensábamos que no. Entonces como dijo José Martí ‘Los derechos se arrancan, no se mendigan’; este es un año muy especial porque los derechos vuelven a la AUF. Muchos presidentes decían ¿Por qué se meten los jugadores? Y nos metemos porque en esto somos socios, entonces a mí me sirve que en lugar de ingresar 1 a la AUF ingresen 10”.

“Me arrepiento de no haber hecho esta movida con Sebastián Bauzá”

“Yo no sé si lo sacó el gobierno a Sebastián, tengo versiones pero prefiero no decirlas porque después me involucro. Lo que si te puedo decir es que me arrepiento de no haber empezado este movida de los muchachos con Sebastián, porque él tenía ideas de beneficiar al fútbol uruguayo que iban obviamente en contra del sistema actual, pero no teníamos tanta información, era otro momento, etc. Pero igual me arrepiento.”

“Seguro no voy a ser presidente de la AUF, no podría hacer nada”

“Nooooo, no, no, problemas no. Como saben que estoy involucrado en todo esto me tiran bombas de todos lados, como ya no juego en la selección no pueden decir que me hago goles en contra. La verdad es que no sé qué voy a hacer cuando deje el fútbol pero si sé que no voy a ser presidente de la AUF, además no podría hacer nada”.

“Chiellini habló mal y encima quedó pegado”

“Luis no mordió, tiró el tarascón y ese día estaban mal los italianos, lo venían puteando todo el partido, los zagueros y los suplentes. Estaba Thiago Motta que era compañero mío en el PSG y es muy bandido, lo puteaba todo el tiempo para sacarlo del partido. Luis reaccionó y Chiellini se equivocó porque además de hablar públicamente, en el partido, es él el que pierde la marca de Godín.

O sea habló para que echaran a Luis, no lo consiguió y todavía quedó pegado él porque perdió la marca en el gol. Si ese partido terminaba 0-0 no pasaba nada, pero como ganamos y clasificamos, y además Luis siempre genera ese tipo de polémica, y agregale que Uruguay es un país que traía todo aquello del Mundial del 50 y que podía enfrentarse con Brasil en ese torneo”.

Al hablar de este tema, Buysán le tiró a Lugano una situación que el ex capitán celeste jamás había calculado: Teniendo en cuenta que FIFA a Suárez lo sacó de la concentración como a un delincuente ¿qué pasaba si se iba todo el plantel, si decían ‘si se va Luis nos vamos todos’?

Lugano quedó en silencio mirando hacia el piso durante varios segundos hasta que levantó la cabeza y comentó pensativo: “Buena pregunta esa…no la pensé nunca” y tras hacer otro silencio exclamó “¡Qué buena pregunta! Estaba linda para hacerla (irse del Mundial)…y hubiese sido algo justo”.

“De chico era de Plaza Colonia”

Finalmente, al ser consultado sobre si de chico le tiraba más Peñarol que Nacional, Diego Lugano se tomó su tiempo para responder, sonrió y terminó de tomarse un mate hasta que con cara de pícaro respondió: “de chico era de Plaza Colonia”.

