Otro de los nombres que suena para reforzar la última línea de Nacional es el de Ignacio Pallas. El central de Fénix sabe bien lo que es defender al club tricolor, al que ya perteneció entre 2005 y 2007.

Su imponente estatura (mide 1,93 metros, lo que lo transforma en una de las más imponentes torres del fútbol uruguayo), que le permite pesar en ambas áreas, es uno de los factores que más seduce a los tricolores.

Al momento de hablar sobre el interés de Nacional, el defensa de 34 años manifestó: “Lo único que sé es todo lo que se habla por los medios. Me halaga que un técnico como Lasarte me elogie”.

Más adelante, se refirió al momento más complicado de su carrera, en que muchos consideraron incluso que su paso por el fútbol profesional había alcanzado su final. Sostuvo que para torcer el curso de las cosas, fue clave la intervención de Rosario Martínez.

“Cuando estaba jugando en Danubio y se me terminó el contrato, estaba con una lesión, mucha gente decía no podía jugar más al fútbol. Rosario se la jugó y me llevó.

Estoy agradecido a Rosario por las cosas que ha hecho conmigo y por el club y el plantel fue muy bueno. Los resultados fueron muy buenos. Va a haber un cambio de lo que va a ser con Gustavo (Ferrín)”, dijo en Sport 890 quien podría ser otra de las caras nuevas del campeón uruguayo.