Su nombre es uno de los que figura en la carpeta de posibles incorporaciones de Leonardo Ramos. Se ve con buenos ojos que Matías Mier, que desde hace algunas semanas entrena con los juveniles aurinegros para mantener su forma física, sea una de las primeras caras nuevas. Sería la vuelta a un club en que brilló durante la recordada Copa Libertadores 2011.

“La verdad que a mí no me comunicaron nada, pero el interés de mi parte está desde el primer momento que llegué al club. Estoy tranquilo, y puede ser una posibilidad”, explicó en charla con Tirando Paredes.

Respecto a los últimos tiempos de su carrera, el volante de 26 años manifestó: “Me fui a jugar a Catar, estuve allá unos pocos meses y volví. Ahora estaba entrenando en el CAR (Centro de Alto Rendimiento), procurando no desperdiciar días de entrenamientos. En la tercera se entrena a un nivel altísimo, así que eso me ayudó muchísimo”.

“Mi prioridad es quedarme en Uruguay, y si no me sale nada no descarto la idea de salir. De afuera tenga algunas ofertas, pero quiero dejar pasar el tiempo para ver qué pasa en casa”, agregó.

Sobre aquella recordada Libertadores en que los mirasoles fueron finalistas, dijo: “La Copa 2011 fue espectacular, nos marcó a todos los que la jugamos. Nos dio un sentido de pertenencia muy grande. Te hace sentir la camiseta de otra forma. Ya he dicho que quiero mi revancha en Peñarol. Ojalá sea así. Pero no quiero adelantarme a nada”.

“Seguí entrenando porque sabía que hasta 2017 no podía jugar, pedí permiso en Peñarol y me lo dieron. No quería subir de peso, me seguí cuidando e hice doble horario. Eso me ayudo mucho para estar bien cuando empiece a trabajar en alguna pretemporada”, añadió.

“Si fuese por mí, esperaría lo que fuera necesario por Peñarol. Si no están interesados en mí, me voy a jugar afuera”, cerró.

“El Cebolla interesa mucho”

Cristian Rodríguez y Walter Gargano son los grandes objetivos de Peñarol en este período de pases. Quiere abrochar estas incorporaciones antes del 3 de enero, cuando comenzarán la pretemporada en Los Aromos.

“Cebolla me interesa y mucho. Se lo que puede dar el Cebolla y brindar al club. Gargano exactamente lo mismo. Cebolla ha sido el estandarte de los partidos de la selección, eso es lo que buscamos del Cebolla”, confesó Leo Ramos, quien trabaja para determinar qué jugadores no continuarán en el club.