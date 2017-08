Compartir Tweet



WhatsApp





Apenas terminado el partido que Nacional empató con Danubio, Martín Lasarte consideró: “Termina siendo empate, y me da la sensación que justo. En líneas generales, el primer tiempo fue más favorable a nosotros y el segundo a ellos. Repito, creo que el resultado termina siendo justo”.

Consultado respecto a las cosas que más le gustaron de su equipo, dijo: “No hicimos un gran fútbol. Pero en el primer tiempo fuimos prácticos, controlamos un partido en que en los primeros minutos Danubio estuvo mejor, tuvimos varias ocasiones que no pudimos concretar, y eso lo que terminas pagando. Cuando dominás un tramo del partido y no aprovechas tus chances, lo pagás. Es una frase hecha, pero es cierto”.

Las dos caras

Sin ser brillante, los tricolores no tuvieron problemas para dominar la primera parte del partido. Al preguntársele porqué consideraba que Danubio pudo ser más profundo en el complementó, indicó: “Danubio hizo cambios, modificó, nos entraron por el medio, que no había sucedido en la primera parte. Tuvimos alguna dificultad, porque la exclusión de Tata fue por una molestia muscular. Su salida nos hizo cambiar algunas cosas, y no fue lo mismo. El equipo quedó diferente, se empezó a refugiar atrás después de haber conseguido el gol, pero no pudimos mantener la ventaja”.

Muchos pensaron que Martín Ligüera podría haber sido una buena opción para modificar el curso del partido. “Sí, pero la verdad hubo un par de cosas que nos comprometieron. Una de ellas fue lo que comentaba recién del ‘Tata’, y otra el estado de alguna dificultad que tuvo Jorge Fucile. Entendí que como estaba el partido, nos convenía buscar más de contra, y por eso pusimos tres rápidos arriba”, explicó el DT.

Sobre el estado físico del “Tata”, que también le interesa al Maestro Tabárez, declaró: “Álvaro sintió una molestia en el gemelo, no fue más que eso. Pero si permaneces en el campo te puede generar alguna dificultad. Yo lo había visto rengueando en alguna situación, y no tenía sentido arriesgarlo”.

Nuevamente, Nacional no pudo contar con Rodrigo Aguirre, quien se recupera de una lesión. ¿Podrá jugar el próximo partido ante Plaza Colonia? “Creo que para el próximo fin de semana va a estar”, contestó Lasarte.

El dilema del lateral

Lasarte deberá ingeniárselas para encontrar un lateral derecho para el próximo sábado. A la obligada ausencia de Fucile por haber llegado a la quinta amarilla se suma la de Álvaro González, citado a la selección. El “Tata” venía siendo la primera opción para llenar la vacante.

Quien desempeñó ese rol durante uno de los amistosos de pretemporada fue Erick Cabaco. Consultado sobre si era la opción, el DT manifestó: “Erick no jugó muchos partidos como lateral. De hecho, lo hizo una sola vez, y en un amistoso. Lo mandamos a la guerra a jugar en un puesto que no era el suyo.

Fue una prueba frente a una circunstancia que eventualmente podía ocurrir, como esta. No vamos a tener al ‘Tata’ y Fucile no puede jugar. Vamos a tener que buscar alternativas. Ese es un tema”.