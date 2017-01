El ministro Basso advirtió que están dadas las condiciones para que aumente la circulación de los virus que transmite el Aedes aegypti, ante una mayor presencia del mosquito en esta época.

Al lanzar la campaña de prevención 2017, insistió en los cuidados en el hogar, el uso de repelente y mosquiteros y recomendó que mujeres embarazadas no viajen a países con zika. Recordó que esa enfermedad también se transmite por vía sexual.

“Estamos ingresando en la zona de peligro, en la zona roja en lo que tiene que ver con estos meses del año en los cuales estaremos sometidos a la circulación de los virus con mayor cantidad de mosquitos Aedes aegypti.

Ahora comienza realmente la época de riesgo para el país por este conjunto de arbovirus (dengue, zika y chikunguña) transmitidos por un único vector sobre el cual no encontramos una solución desde el punto de vista planetario”, indicó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en el lanzamiento de la campaña de prevención 2017.

Según explicó, la combinación de calor y lluvia favorece el desarrollo del vector, que se cría en los recipientes con agua limpia, sobre todo en las paredes rígidas de dichos contenedores, por encima del nivel del agua.

El ministro instó a realizar una adecuada revisión y limpieza de platos de macetas, floreros y vasos portacepillos, a colocar tejidos mosquiteros y otros sistemas de protección, así como a utilizar repelentes.

Basso insistió en la necesidad de usar estas medidas. Explicó que el Aedes suele volar a una altura inferior al metro y que circula en las inmediaciones de los domicilios. Las advertencias cobran especial relevancia teniendo en cuenta el brote de fiebre amarilla detectado en Brasil.

En relación al zika, el jerarca dijo que, si bien en los primeros días de 2017 no se comprobaron nuevos casos autóctonos, es probable que se registren casos de zika en los meses siguientes. “El virus está circulando, no les quepa la menor duda”, indicó Basso. Incluso señaló que hay zika en zonas próximas a la frontera, en Brasil.

Sobre el virus del zika, específicamente, recordó que puede afectar al feto en caso de que el mosquito pique a embarazadas y que, en los adultos, puede generar afecciones neurológicas. “Estamos en una zona de riesgo, preocupados por todos los arbovirus, particularmente por el zika”, sostuvo.

En este sentido, reiteró que es importante que las mujeres embarazadas extremen los cuidados y no viajen a países donde está consolidada esta enfermedad. “Postérguenlo. No tenemos forma de asegurarnos de que no se generen problemas”, dijo Basso quien aclaró que la decisión es de cada persona, pero que el ministerio tiene la obligación de advertir y recomendar. Asimismo, recordó que el zika se transmite sexualmente, por lo cual instó a que aquellas parejas que hayan viajado a estas zonas tropicales y que estén pensando en tener un bebé se cuiden con preservativo en los siguientes seis meses al viaje.