Por: Mariana Peralta

Foto. Maximiliano Casalia

El comediante uruguayo Maxi de la Cruz llegó a la costa uruguaya para brindar este verano dos únicos shows de stand up. Serán el lunes y martes, uno en Atlántida y otro en Piriápolis. En ese marco, habló con LA REPÚBLICA sobre los secretos de trabajar en la nueva ficción de la productora de Adrián Suar. “Es un ritmo bastante rápido el proceso de grabaciones, se intenta no perder mucho tiempo y que todo salga cuanto antes”.

Maxi de la Cruz comenzó el año a pleno, haciendo lo que ama: actuar. Poco tiempo libre en su agenda y horarios extensos de grabación son parte de la rutina desde hace algunas semanas para este genial comediante que logró un lugar en la nueva ficción de la productora argentina Pol-ka, liderada por Adrián Suar.

Instalado en Buenos Aires Maxi hizo un alto para disfrutar de unos días de vacaciones en Uruguay sumado a dos únicas presentaciones -al menos por el verano- de sus clásicos shows de Stand-up. El particular estilo de hacer humor ya se ha convertido en una marca registrada para Maxi quien vive siempre con expectativa cada presentación. “Estoy muy contento de al menos poder actuar dos veces este verano en mi país, será un show de stand-up puro. Mañana lunes a las 22 hs vamos a estar en el Country de Atlántida y el martes a las 21 hs en el Pabellón de las Rosas en Piriápolis”.

Las entradas para ambos shows ya están a la venta en la red Abitab de todo el país y será la oportunidad para ver sobre el escenario al actor que en pocas semanas estará en la pantalla chica en horario central con “Quiero vivir a tu lado”, una de las comedias argentinas que promete ser el éxito del año en el Río de la Plata.

“Comencé el año super bien, con trabajo, bien de salud no me puedo quejar, estoy super contento y con un montón de proyectos”, expresó en diálogo con LA REPÚBLICA.

Maxi formará parte del elenco estable de la ficción de la productora Pol-ka que emitirá Canal 13 de Argentina y que también llegará a la pantalla de Uruguay a través de La Tele. “Está bueno el desafío, requiere estar atento, se graba de lunes a viernes, no grabás todos los días, a veces sí. Te van avisando de un día para otro cómo se va desarrollando el rodaje”, explicó con respecto a la forma de trabajo de una novela diaria. “Me ha tocado arrancar a las 8 de la mañana y dependiendo de las escenas casi siempre termino a las dos o tres de la tarde, varía mucho si es en estudios o en exteriores. Hasta el momento lo que he grabado ha sido la mayoría en estudio. Es un ritmo bastante rápido el proceso de grabaciones, se intenta no perder mucho tiempo y que todo salga cuanto antes”.

Si bien aún no está al aire, llevan ya grabados aproximadamente una semana de capítulos adelantados.

Tanto en la vecina orilla como en Uruguay los canales presentan los avances de la novela y afirman que su estreno será “muy pronto”, aunque Maxi se aventuró a decir cuándo estima que saldrá al aire. “En Argentina tampoco se sabe la fecha exacta de estreno, estimamos que será a fines de enero”.

Maxi comparte sus días de grabación con reconocidos actores de la vecina orilla, caras conocidas para los fanáticos de las novelas. Mike Amigorena, Paola Krum, Florencia Peña, Gabriela Toscano, Muriel Santa Ana, Lizy Tagliani, entre otros, forman parte del elenco de “Quiero vivir a tu lado”.

“El recibimiento de los colegas argentinos fue genial, a nivel humano fue maravilloso desde los técnicos, productores y actores, se trabaja muy bien, super predispuestos para que todo salga bien. Son muchas horas juntos y eso es fundamental para un buen ambiente laboral”.

El personaje Damo no tiene nada de uruguayo, no tuvo que modificar ningún tipo de muletilla. “Somos muy parecidos salvo cuando en vez de decir me voy a tomar un ómnibus lo cambiás por “colectivo”. Está bueno porque los personajes recién se están desarrollando, con el paso de los capítulos y a medida que vayan generándose los vínculos entre cada personaje nosotros los actores vamos a poder seguir moldeándolos”.

Maxi puntualizó que si bien se respeta el guión, hay libertad para aportarle a los personajes. “Son muy abiertos a que podamos agregarle detalles al personaje para darle más identidad y eso está bueno para darle más naturalidad. Es una comedia familiar, ya leí un montón de capítulos y está muy divertida”, adelantó.

DATO

Stand-up

Lunes 9, 22 hs Country Club Atlántida

Martes 10, 21 hs Pabellón de las Rosas, Piriápolis

Entradas en ABITAB