El joven artillero sanducero la descosió en su primer partido oficial en la liga española. Maximiliano Gómez, delantero que dio su salto al viejo continente tras ser el goleador de Defensor campeón del Torneo Apertura, debutó en Celta de Vigo con un par de goles que pusieron sus cualidades a la vista de quienes aún no las conocían.

Sin embargo, la tarde no fue perfecta para “Maxi”, pues Real Sociedad terminó imponiéndose 3-2 pese a que los goles del uruguayo sirvieron para adelantar a su equipo en dos oportunidades.

Aunque la derrota lo dejó bastante caliente, los medios españoles destacaron el buen trabajo de Gómez, que con un par de definiciones precisas se hizo notar desde el primer día. El primero de sus gritos llegó tras ganar la posición y meter un tiro cruzado desde el segundo palo. El restante, tras un centro de Wass que Cabral peinó antes que el delantero charrúa mandó a la red con un misilazo.

Apenas finalizado el encuentro, el ex Defensor dijo: “Estoy muy contento por los goles, ayudé al equipo, pero da bronca por el resultado”. Analizando lo hecho por su equipo, indicó: “hicimos un buen partido. Ellos no tuvieron muchas chances pero cuando llegaron las convirtieron. Nos manejaron el medio de la cancha. No tuvieron mucha profundidad pero convirtieron el penal y se pusieron 3 a 2”.

Sin lugar a dudas, no será esta la única oportunidad en que Maximiliano Gómez sea noticia. El “pibe” pisó fuerte en su primer partido en Europa, demostrando que lo hecho en Defensor estuvo lejos de ser casualidad.