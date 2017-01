Nacional arrancó el 2017 con un gol en su propio arco desde el vestuario. Mauricio Victorino no renovó con el conjunto tricolor, como así lo pidió Martín Lasarte y llega a Cerro Porteño por las próximas dos temporadas. Si bien la oferta económica de los paraguayos era importante, fue la duración del contrato lo determinante para que el jugador le dijera que no al Bolso.

Los tricolores se durmieron con el pedido del entrenador que ni bien terminó el Uruguayo Especial solicitó la renovación de Mauricio Victorino, el único jugador que terminaba contrato. La pasada semana comenzaron a hablar el representante y los dirigentes tricolores, y si bien las ofertas de Nacional comenzaron a crecer cuando del otro lado no estaban convencidos con lo que primariamente se ofreció, no se llegó a un acuerdo y Victorino dejó prácticamente cerrada su vinculación al Cerro Porteño de Paraguay.

Victorino “hizo lo posible por quedarse, pero no se pudo, Cerro aceleró y se tuvo que tomar una decisión”, expresó Sergio Irigoitia representante del futbolista. En cuanto al inicio de las gestiones por intermedio de los directivos tricolores el empresario señaló: “No sé si fe muy lento, precisábamos algunas condiciones que ellos no querían dar. Es un negocio. Lo que pedíamos no nos parecía imposible, pero Nacional no llegaba. Surgió esto y hay que seguir. A ‘Mauri’ le duele pero había que tomar una decisión”.

Nacional le ofreció aumento en su salario, contrato por una temporada y una renovación automática por otro año más si es que el futbolista tenía un mínimo del 70% de los partidos jugados por el club. El futbolista pretendía dos temporadas sin tener que rendir examen alguno, pero desde el club las condiciones eran las marcadas con anterioridad. “No me parece que haya sido un tema de plata, no se llegó lamentablemente y quedamos ahí”, dijo el representante, quien concluyó asegurando que “El tema está cerrado, la decisión está tomada y es Cerro Porteño donde jugará Mauricio. La decisión de quedarse con Mauri era tiempo atrás, se dejó pasar un tiempo, nunca pudimos negociar”.

Por el lado de Nacional quien se manifestó fue el dirigente Pablo Durán, quien fue el encargado de llevar la negociación adelante. “Mucho lamentamos lo de Mauricio, es el segundo capitán, es campeón, un hombre de la casa, pero Nacional ha hecho un importante esfuerzo para que el jugador se quede, tenia una oferta muy importante, no pudimos equipararlas, y el tema se complicó”, aseguró.