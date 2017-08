Compartir Tweet



Peñarol completa el póquer de incorporaciones con la llegada de Mathías Corujo, quien arribó ayer a Montevideo tras rescindir el contrato que lo unía a San Lorenzo. Durante la jornada que corre, el “Chiche” se someterá a la revisión médica de rutina y estampará su rúbrica en el contrato que lo transformará en la cuarta alta mirasol (que ya sumó a Walter Gargano, Maximiliano Rodríguez y Fabricio Formiliano) por dos años.

“Firmé la recisión con San Lorenzo y está todo encaminado para llegar a Peñarol. Mañana (hoy) me hago la revisión médica y firmo contrato”, explicó el lateral-volante de 31 años en Telemundo.

“Peñarol es mi casa, el cuadro del que soy hincha desde chico. Ya tuve un pasaje y conozco al club. Me genera muchas sensaciones lindas volver, y ojalá pueda dar lo mejor”, agregó.

Su segundo ciclo

La que está a punto de ponerse en marcha será la segunda etapa de Mathías Corujo. La primera fue sumamente fructífera. El “Chiche” fue pieza inamovible del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2011, lo que evidentemente hace que los hinchas tengan de él un muy buen recuerdo.

El nacido en Sauce destacó la posibilidad de tener una nueva oportunidad de defender al equipo de sus amores. “Es un gran paso para mí, como ya lo fue en el pasado vestir esta camiseta. Vamos a tratar de disfrutar al máximo todos los días, cada entrenamiento, porque es un club al que quiero mucho”, manifestó.

“Acá siempre tenés que dejar todo y demostrar. La primera vez venía de Wanderers, y era otro momento de mi carrera. Ahora vengo a un equipo que pela todo lo que juega, con grandes objetivos y desafíos por delante”, agregó.

Por último, se refirió a su pasaje por San Lorenzo, club desde el que llega: “En San Lorenzo está todo bien. Diego Aguirre me ayudó mucho durante toda mi carrera. En el primer semestre jugué bastante y creo que me fue bien, pero este último semestre no se dieron las cosas, jugué muy poco y decidimos rescindir cuando quedaban dos años de contrato porque no la estaba pasando muy bien”.

Llegó “La Fiera”

Mientras las incorporaciones siguen llegando, Peñarol continúa su preparación para el Torneo Clausura trabajando en Colonia, donde el plantel está llevando adelante exigentes dobles turnos bajo la atenta mirada de Leonardo Ramos.

Durante la víspera, el personal mirasol aumentó en número, pues recibió un par de caras nuevas. Una de ellas fue la de Lucas Cavallini, quien dispuso de algunos días de vacaciones extra tras participar de la Copa de Oro representando a su país, Canadá.

La otra novedad fue el arribo de Maximiliano Rodríguez. El experimentado mediocampista argentino había llegado a Uruguay durante la noche del lunes, por lo que no llegó a tiempo de unirse a la práctica. Tuvo que esperar hasta ayer para calzarse las ropas de jugador mirasol y unirse a los trabajos del plantel.

Seguramente hoy se vean sus primeros minutos de acción, pues cuando el reloj marque las 18.00 horas, Peñarol hará una práctica de fútbol ante Plaza Colonia en el Estadio Alberto Suppici. Serán dos encuentros de cuarenta minutos.

Cambios en Argentina

Pero el que jugará ante los “patas blancas” en Colonia no será el único amistoso que disputará Peñarol esta semana. El sábado enfrentará a San Lorenzo en Buenos Aires, en lo que será una exigente prueba de cara a lo que viene.

Respecto al duelo con el equipo que dirige Diego Aguirre, hubo novedades. Finalmente, el partido se mudó para las 13.00 horas, por lo que se adelantó en comparación con la programación original. Fue por un pedido de la policía bonaerense.

Para los hinchas que deseen asistir al atractivo encuentro, Peñarol utilizó su cuenta de Twitter para brindar “Información importante: el sábado no habrá venta de entradas en el estadio de San Lorenzo para hinchas de Peñarol. El horario de venta de entradas para uruguayos el sábado (Av. La Plata 1782) será de 9 a 12. Luego de esa hora no se venderán más boletos”. Los tickets costarán $300 argentinos.