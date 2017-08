Compartir Tweet



El músico uruguayo Mateo Mera está presentando su segundo álbum “Un Jardín Para Vivir”, que tiene la particularidad de que no existe CD, sino una caja de cartón que incluye una maceta biodegradable, sustrato, semillas de ceibo, un código de descarga y un póster, que busca generar una experiencia y un vínculo más allá de la música, en un contexto en donde la experiencia física con un LP parece perdida.

De acuerdo al propio Mera, “todo comenzó con una canción llamada ‘Un Jardín Para Vivir’ que finalmente no se grabó pero el título quedó ahí, flotando”.

Meses después el autor, junto a la Máquina de Malasia, entró al estudio para grabar el álbum homónimo.

Así nació este segundo trabajo del músico, para el cual contó con la producción del uruguayo Daniel Anselmi (ganador de Premios Graffitti, que ha trabajado con La Teja Pride, Astroboy y Dani Umpi) y la masterización del argentino Andrés Mayo (ganador de dos Premios Grammy Latinos y seis premios Gardel, presidente de la Audio Engineering Society, que ha trabajado para Gustavo Cerati, Pedro Aznar y Luis Alberto Spinetta entre otros).

“Un Jardín Para Vivir” incluye la participación de músicos locales e internacionales, junto a una variada instrumentación que va desde las guitarras, pianos, tabla, sitar, sintetizadores, acordeón, armónica, ukelele, teclados, hammond, violines, saxo, hasta las trompetas, entre otros.

Mucho más que música

La nueva obra de Mateo Mera se divide en dos: un lado A de rock, funk, hip hop y baladas eléctricas y otro lado B lleno de folk y música India.

Sobre el arte del álbum, Luis Goia, publicista y escritor, explica que “la caja supuestamente debería incluir un disco, pero no está. O un árbol, pero tampoco. No hay armonías o ramas. Están ausentes las melodías de guitarras o pajaritos. Las letras fallaron al letrista y las hojas a las letras. Porque en esta caja no hay nada. Pero a la vez, en esta caja está todo” y agrega que “la idea es que plantes ese árbol, lo cuides y disfrutes. Que tengas paciencia. Que escuches el disco. Y veas que hacer un LP es tan difícil e increíble como plantar un árbol, porque todo nace de una idea o una semilla. Y tal vez, en algún tiempo, te puedas sentar bajo su sombra y descubrir que ahí está: tu jardín para vivir.”

El arte y la foto del altar estuvieron a cargo de Ismael González y Nicolás Kmaid, respectivamente.

La historia del músico

Lanzó su primer trabajo discográfico “Sobre los Puentes y las Alturas”, en 2015 y lo presentó al público en el Teatro Solís con una acción previa de expectativa que implicó poner una “Luna Gigante” -un inflable de 5 metros- en distintos puntos de Montevideo.

Posteriormente viajó a la India a perfeccionarse en la interpretación del sitar y realizó una gira por Sudáfrica en el marco del National Arts Festival, el evento musical más importante del continente, que reúne a más de 200.000 personas por edición.

Su trabajo fue expuesto en el congreso internacional “Great Producers of America Latina”, gracias al solo de guitarra de la canción “Tututrututu” (fue abordado como una nueva forma de hacer sonidos con el instrumento).