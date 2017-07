Compartir Tweet



WhatsApp





Un nuevo comunicado del movimiento “Más Unido Que Nunca” vio luz durante la tarde de la víspera. En él, los jugadores solicitan que se les aclaren ciertos puntos relacionados con el préstamo que La Mutual realizó a El Tanque Sisley.

Como se recordará, la polémica se desató cuando trascendió la información de que el gremio había prestado US$123.000 al club presidido por Freddy Varela para poder participar del Torneo Intermedio. “En una reunión, que me pidió el presidente del Tanque Sisley, se me manifestó que no podía pagar la deuda con los jugadores, o sea no podía empezar el campeonato. Lo que hicimos fue citar al plantel, transmitirle lo que nos dijo el presidente y el planteo lo resolvieron los jugadores del Tanque.

Hablamos con los jugadores y aceptaron que la Mutual pagara la deuda a los jugadores. Lo pagamos. Para cobrarlo tenemos un aval que nos dejó el club para dentro de tres meses”, explicaba entonces “Quique” Saravia. Luego, el movimiento expresó su malestar y los jugadores de El Tanque salieron a aclarar que no participaron de ninguna charla, lo que alimentó la polémica e hizo decir a Saravia que mentían.

Además, los “Más Unidos Que Nunca”, recuerdan que el pasado 20 de junio el grupo envió un comunicado para saber “Los motivos que provocaron la desvinculación de los Dres. Martín Acosta y Ernesto Liotti, y de la Esc. Elianza Muzio”, así como “¿Qué profesionales brindarán los servicios de asesoramiento jurídico a los asociados?”.

Por último, decía que “Debido a las masivas renuncias de los representante de la M.U.F.P en los Tribunales de Disciplina y Arbitral de la Asociación Uruguaya de Fútbol, solicitamos se nos explique en forma detalla la solución inmediata a implementar ante esta grave situación, que provocó la ausencia de representación de la M.U.F.P en los tribunales de AUF”.

Ninguna de estas dudas tuvo respuesta aún, por lo que insistieron sobre la importancia que para los jugadores tiene recibir dicha información.

El comunicado

Transcribimos íntegramente el comunicado publicado ayer: “Los abajo firmantes, socios activos de esta institución, amparados en el Derecho de Información que nos asiste y debido a lo afirmado por el presidente de la Comisión Directiva de esa institución en los medios de comunicación, en relación a que la M.U.F.P. financió al Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley a los efectos de que estuviera en condiciones reglamentarias de disputar el Torneo Intermedio, SOLICITAMOS CON URGENCIA SE NOS INFORME sobre los siguientes puntos:

1- De acuerdo a lo mencionado ut supra, se solicita la ratificación o rectificación formal de lo relatado por el Presidente de la Comisión Directiva de la M.U.F.P.

2- Detalle de la transacción efectuada a favor de C.C. y D. El Tanque Sisley, adjuntando la documentación correspondiente.

3- ¿Se ha financiado a otras instituciones deportivas? En caso afirmativo, detalle de dichos negocios jurídicos con exhibición de la documentación respaldante.

4- Debido a que el objeto de la M.U.F.P. no es el financiamiento de Instituciones Deportivas, solicitamos se nos indique ¿al amparo de qué normativa vigente se procedió a realizar dichos préstamos?

5- Al no encontrarse dentro de las potestades estatutarias (financiar Instituciones Deportivas), ¿se consultó a los asociados de forma previa a la realización de estos negocios jurídicos?

6- En caso de haberse consultado a los asociados, solicitamos se agregue la documentación donde surge el consentimiento por escrito de los mismos

Asimismo y debido a que no hemos recibido respuesta alguna al pedido de información presentado el 20 de junio del corriente es que reiteramos la misma, solicitando una vez más se nos brinde la información allí requerida.

Agradecemos se nos proporcione en forma urgente la información solicitada.

#MásUnidosQueNunca”.