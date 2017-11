Un mastín atacó a un hombre en Maldonado y le provocó serias heridas

Compartir Tweet



Marcos Rodríguez, un hombre de 57 años, fue atacado por un perro en Maldonado. Según informó FM GEnte de ese departamento el animal le “destruyó” el antebrazo derecho, por lo que está sin trabajar.

“Acá en La Barra está lleno de perros sueltos… Y la gente anda con palo s o bastones de golf para protegerse. Y este perro siempre está detrás de las rejas. Pero ayer de mañana estaba suelto, con el dueño, en la vereda, y fue cuando me atacó, Es un mastín, cruzado con otra raza… Es un bulldog enorme”, señaló. “Yo siempre salgo temprano a caminar, en El Tesoro, en la Avenida Egusquiza, cerca de la Plaza, donde está la acancha de fútbol”, agregó.

“Yo me puse al lado del dueño… Se me vino encima. Un perro de estos siempre te tira ‘el viaje’ para la yugular, pero yo metí el antebrazo derecho y me destruyó el brazo. Me complica para trabajar, porque yo hago carteles tallados. Tengo un montón de carteles para salir. Esta es una época en la que hay mucho trabajo, Y estoy ahora medio parado. Puedo dibujar, pintar; pero no puedo tallar ni manejar las máquinas”, narró. Rodríguez dijo que “las heridas eran grandes. Ahora ya están todas cosidas. Me dieron como 14 o 15 puntos. Me llevaron al Hospital de San Carlos y me atendieron muy bien. Tengo que volver mañana para hacer las curaciones. Voy a tener que ir como tres veces. Me está supurando mucho, pero ya no sangra más”. “Atrás de mi venían tres gurisas para la escuela… Si agarra a un chiquilín de esos, lo deshace”, comentó. Manifestó que ha hizo la denuncia “ante la Fiscalía de Maldonado. Ahora van a designar un fiscal, me va a ver un forense y después se seguirá para adelante”. Manifestó que el dueño del perro trató de contener al animal, pero no pudo. “No fue fácil desprenderlo. Me llevó al hospital y me esperó. El es veterinario. Fue a dar unas vueltas que tenía que hacer y después me pasó a buscar y me trajo”.