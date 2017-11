Compartir Tweet



WhatsApp





“Cuando se habla de que el Frente Amplio tiene diferentes divisiones, muchos analistas dicen que ello es una debilidad de la fuerza política; creo que no: en realidad está hablando de la democracia interna del FA y de nuestra diversidad, que lástima sería que los partidos tengan una única opinión”, expresó en declaraciones a República Radio Sebastián Hagobian, licenciado en Relaciones Internacionales y miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa).

Agregó que, más allá de las cuestiones ideológicas no se puede comenzar a discutir el TLC con Chile por sus siglas y no por su contenido. “Lo primero que hay que decir es que con Chile ya tenemos liberalizado los bienes, lo que viene a hacer este tratado es complementar lo que ya tenemos y modernizar en aspectos claves como el tema de servicios, que en 1996 -cuando se firma un acuerdo con Chile- no estaba incluido, ni tampoco se pensó en la modernización que ha experimentado el sector en los últimos 15 años”.

En su opinión, el sector de servicios ha presentado una “explosión enorme” y es una “industria chimenea”. Por tanto, el TLC debe discutirse bajo este contexto, ya que la industria del software hoy ingresa a Chile con un arancel del 15%. Si Uruguay logra acordar este TLC, entraría con impuestos mínimos que rondan en un 2%”, agregó.

Mencionó que en materia de propiedad intelectual se excluyen algunos aspectos para dar garantías como aviación, pesca, asuntos marítimos, artes e industrias culturales, energía, gas natural, minería, agricultura, transporte terrestre, servicios sociales, festividades, finanzas públicas, entre otros. “Todos estos sectores quedan excluidos por lo que nos aseguramos que las empresas públicas estén protegidas.

Es importante mencionar que tampoco afecta al interés nacional, ya que por primera vez se crean dos comisiones para las medidas no arancelarias, que son trabas burocráticas que impiden el ingreso al libre comercio”. Explicó que con este acuerdo se crean dos comisiones que tendrán el objetivo de eliminar ese tipo de barreras “falsas” al comercio.

Otro aspecto que da garantías -según Hagobian- es el aspecto jurídico del tratado, ya que ante un eventual conflicto, habrá un tribunal para dirimirlo. Además, mencionó que si las partes están de acuerdo, pueden ir al tribunal de la Unasec, que es “sumamente respetado” internacionalmente. Recordó que en dicho juzgado incluso ha perdido juicios Estados Unidos contra otros países.

En términos generales, el especialista declaró que el acuerdo protege los recursos naturales de los procesos productivos, brinda un marco de certidumbre a los trabajadores y empleadores de ambos países, empodera a la mujer en el desarrollo económico y crea un marco de garantías que asegura la estabilidad del comercio y las inversiones.

Mencionó, además, que los proveedores de servicios uruguayos podrán acceder al mercado chileno con “claras” ventajas y podrán incluir beneficios fiscales. Afirmó que es “relevante” la posición de Chile como inversor extranjero directo en nuestro país: “Las empresas chilenas llevan invertidos más de 181,9 millones de dólares en Uruguay. Esto se verá notoriamente incrementado con la firma del acuerdo en los sectores de servicios tradicionales como el turismo y el transporte”.

Resaltó que el acuerdo no altera la normativa vigente actual en temas como la educación o la salud, ya que ambos sectores están excluidos de la negociación.

“Creemos que la inserción internacional de Uruguay debe estar basada en la región. Chile es un Estado clave en el comercio internacional, tiene una gama de acuerdos que le permite acceder a mercados con bajos aranceles. Cabe mencionar que Uruguay, desde 2005 hasta ahora, ha triplicado los mercados que tenía. Los gobiernos blancos y colorados nos dejaron con solo 60 mercados para vender nuestra producción. Hoy estamos en 170, lo que marca una ampliación y una diversificación. Ahora necesitamos que nuestros productos ingresen con mayores beneficios y menos aranceles”, agregó.

Afirmó que muchas veces la competitividad que reclama el sector privado es que el dólar y los salarios están altos. Sin embargo, “desde Asamblea Uruguay se considera que el ajuste no tiene que ser bajo esos parámetros”. “No queremos hacer como la reforma laboral de Brasil. Creemos que uno de los aspectos que puede hacer que nuestra competitividad sea más alta es a través de estos acuerdos; no quiere decir que firmemos todos, sino que tenemos que salir a negociar tratados que sean beneficiosos para el país.

Con respecto a los que no son beneficiosos como el TLC con Estados Unidos, Uruguay demostró que nos pusimos firmes y dijimos no. Por tanto, tenemos antecedentes que muestran que cuando creemos que el interés nacional puede salir perjudicado, nos negamos a seguir adelante”.