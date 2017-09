Compartir Tweet



El intendente de Montevideo Daniel Martínez remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para que el tramo de la calle Andes al sur de la Avda Dieciocho de Julio pase a llamarse “José Germán Araújo. La iniciativa de un grupo de ciudadanos fue acogida por el Intendente en homenaje al político y periodista nacido el 2 de setiembre de 1938 y fallecido el 9 de marzo de 1993.

La petición había sido presentada por una delegación encabezada por el doctor López Goldaracena, los periodistas Nelson Caula, Alberto Silva, Álvaro Porley, Jorge Pasculli, y Fabián Silveira, en representación de APU. En la fundamentación se recuerda que Araújo “fue un ejemplo de acción política en la lucha contra la dictadura militar para recuperar la democracia”. “Su voz, desde CX 30, fue un ícono de resistencia y de convocatoria a la reflexión”. “La dictadura no pudo con el corazón de nuestro pueblo. Ahí estuvo la palabra de Germán, uniendo a los demócratas.

Amplificó durante los años oscuros el sentimiento colectivo, haciéndonos imaginar la alegría de los abrazos que vendrían. No pudieron callarlo ni las detenciones ni los silencios impuestos”. “Siempre bregó por el restablecimiento de la democracia, el cese de las proscripciones y el funcionamiento normal de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Recordemos que por transmitir en directo las deliberaciones de uno de los partidos políticos la radio fue clausurada”. “Era la época en que en el Uruguay no le preguntábamos al vecino cuál era su partido político.

Todos juntos, con el lenguaje sutil de las miradas, de las canciones y a golpe de cacerolas, anticipábamos la democracia que se venía. Y llegó. Fue el esfuerzo de miles y miles de uruguayos, acá y en el exterior. La voz de José Germán Araújo nos representó a todos”. “¡Vaya si le debemos un homenaje a su memoria! ¡Vaya si debemos mantener siempre presente lo que fue la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura!”.

“Persona íntegra y solidaria, fue un luchador incansable por los derechos humanos y por verdad y justicia. Su vida política, social y periodística, comprometida con los demás, valiente, honesta y coherente, invita a que siempre sea recordado como símbolo de resistencia a la dictadura”.

Doble Homenaje

Goldaracena sostiene que no es de recibo el argumento en contra de que, como José Germán Araújo ya tiene su nombre en una plaza, no puede recibir un doble homenaje. “Alcanza con revisar las denominaciones de las plazas, plazoletas y espacios públicos de Montevideo (dejando de lado los próceres mayores y el nombre de países) para advertir que hay decenas con nombres de personas, incluso extranjeras, que se repiten en calles: Eduardo Acevedo, Francisco Acuña de Figuera, Manuel Azaña, Washington Beltrán, Justo Bermúdez, Pedro Blanes Viale, Silvestre Blanco, José Cabrera, Luis Cavia, Andrés Cheveste, Manuel Freire, Luis Franzini, Jesús de Galíndez, Juan González de Castro, Manuel Herrera y Obes, Juan Laguna, Tomás Jefferson, Francisco Muñoz, Juan Carlos Patrón, Juan María Pérez, Gonzalo Ramírez, Joaquín Suarez, Joaquín Torres García, Gustavo Adolfo Volpe, Adrián Troitiño, etc.).

Lo mismo ocurre en relación con los parques (Capurro, Rodó, Tomkinson, etc.)”. “Pero además, insólitamente, en lo que sin duda pasa a ser el mayor de los desatinos y contrasentidos aún pendiente de ser corregido, es el hecho de que hay dos calles de la ciudad con el mismo nombre que homenajean a la misma persona. En efecto, la calle Vázquez, en el Cordón, debe su nombre a Santiago Vázquez (1787-1847), miembro de nuestra primera Asamblea General Constituyente. Lleva ese nombre desde 1867, sin embargo décadas más tarde se volvió a homenajear a la misma persona dándole su nombre a otra calle en Pocitos. Y por si esto fuera poco también se lo recuerda en el nombre de una plaza”.

“Germán”

En su infancia fue alumno del Colegio Seminario de Montevideo. Durante su juventud inicia un noviciado sacerdotal, abandonando poco después. Comienza su militancia política en filas de la Unión Cívica del Uruguay. Después viraría a posiciones de izquierda, acercándose al Frente Amplio. Dirigió durante años CX 30 La Radio, desde donde se opuso a la dictadura militar.

Sus audiciones en la 30 fueron un símbolo de la lucha contra la dictadura militar y Germán uno de sus principales portavoces. En las elecciones de 1984 fue elegido al Senado en la lista 1001, junto con Francisco Rodríguez Camusso. Asumió la banca en 1985 y fue expulsado por sus pares en 1986, bajo el alegato de haber provocado una asonada con motivo de la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad.

Por estos años publicó un libro titulado Y sé todos los cuentos, el cual consistió de una extensa entrevista que le realizara el periodista Efraín Chury Iribarne. En 1989 funda la Corriente de Unidad Frenteamplista, siendo acompañado por Carlos Bouzas y otros dirigentes. En las elecciones de dicho año, con la consigna “Para reparar una injusticia, Germán de nuevo al Senado”, volvió a ser elegido senador, por la lista 1001. Fallece en 1993, víctima de un tumor cerebral.