Compartir Tweet



WhatsApp





El intendente de Montevideo, Daniel Martínez está llegando a la mitad de su período de gobierno al frente de la comuna capitalina, y la aprobación a su gestión alcanzó los valores más alto de estos 28 meses, ya que ostenta el 51%, según reveló la medición de Equipos Consultores.

Este estudio, que fue realizado en la segunda quincena de octubre, indica además que la desaprobación llega al 23%, mientras que el mismo porcentaje, el 23%, no aprueba ni desaprueba, al tiempo que el restante 3% no sabe o no contesta.

Peritos de la consultora compararon las demás mediciones que ha logrado Martínez en las muestras anteriores.

Recordaron que la aprobación de esta última encuesta arrojó la aprobación más alta, por encima de la de agosto pasado y la de agosto de 2016, cuando llegó al 50%.

En tanto, los que desaprueban su labor en la titularidad de la IM se mantienen estables desde abril, punto de quiebra, ya que pasó en esa oportunidad del 42% al 24%.

Otro de los aspectos que los encuestadores de Equipos preguntaron en las calles de la capital a los montevideanos fue cómo evaluaban el funcionamiento de la Intendencia.

La aprueban un 41%, al tiempo que la desaprueba un 27% y en forma neutra respondió un 28%.

Espacios públicos, iluminación y acciones culturales

La encuesta también incluyó otras preguntas más específicas sobre lo realizado en la comuna capitalina. En el caso del funcionamiento de la IM en el cuidado del estado de parques, plazas y otros espacios públicos, el 77% lo considera bueno o muy bueno, y sólo un 9% malo o muy malo.

En el rubro iluminación, buena o muy buena la consideran el 61%, al tiempo que el 19% la catalogan como mala o muy mala.

Para culminar, en lo relacionado con lo que hace la IM en su accionar en lo referido a la promoción de eventos culturales, el 67% evalúan la tarea como buena o muy buena, y un 7% mala o muy mala.