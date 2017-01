Martínez o Astori-Mujica, todo es posible en el Frente Amplio

Por: D.S.

Hablar de candidaturas está de moda por estos días. Por más que falte mucho para las elecciones de 2019, y aunque los principales dirigentes odien mencionar el tema, lo cierto es que por lo bajo no se habla de otra cosa.

La última encuesta que hizo el Frente Amplio el año pasado para analizar el caudal electoral de sus principales referentes, avivó el debate interno y mostró algunas señales claras.

En primer lugar, los números muestran con claridad que hoy por hoy Daniel Martínez es el elegido de la gente. El intendente supera ampliamente a los demás dirigentes apoyado en una gestión prolija que, a pesar de sus problemas financieros, muestra capacidad de reacción para adoptar medidas urgentes en los temas que más preocupan a los vecinos.

Martínez aprendió la lección de la Intendencia pasada y no duda en cambiar de rumbo apenas detecta las fallas y los errores de una estrategia o de un jerarca dormido.

Queda mucho camino por recorrer todavía y se enfrenta al desafío de mostrar que las buenas señales que ha dado hasta el momento se consolidan y concretan.

Tiene arduo trabajo este año, sobre todo en Higiene, Tránsito y Transporte, los ejes centrales de su gestión de gobierno. Si lo hace bien, será muy difícil quitarle el derecho a una candidatura que se habrá ganado en buena ley.

Sin embargo, hay otro nombre fuerte que puede ser una alternativa muy tentadora para el Frente: Danilo Astori.

El ministro de Economía es una figura muy expuesta del gobierno, pero con la suficiente espalda para soportar los embates de una economía en tiempos difíciles. Lo logrado en los últimos años lo respalda y le da el crédito suficiente para aspirar a llegar a la presidencia, sobre todo si las finanzas siguen el rumbo que vienen tomando en los últimos meses.

¿Quién puede poner en duda el derecho a una candidatura de Astori? Para muchos sería incluso en un acto de absoluta justicia.

Queda claro que su sector político alimenta la ilusión y aspira a que aún con sus 75 años, el líder del equipo económico del país tenga la oportunidad de alcanzar la primera magistratura.

Todo depende de que se sienta fuerte y con ganas de aceptar el desafío. Hasta ahora no le ha faltado energía, al contrario. También tiene un año duro por delante con la Rendición de Cuentas, pero más que nada, la decisión depende de sí mismo.

Si no es Astori, su grupo tiene un plan B: Mario Bergara. El presidente del Banco Central representa hoy el recambio generacional, la primera línea detrás de los tres grandes líderes incuestionables que hoy tiene el Frente Amplio. Un lugar que comparte con otros dirigentes de peso dentro de la estructura actual, como el ya nombrado Martínez; Carolina Cosse, una ministra que supo mantenerse fuerte en los espacios centrales de los dos gobiernos; Ernesto Murro, de sólida gestión en el BPS y en Ministerio de Trabajo; Álvaro García, que aunque hoy elige el perfil bajo, aparece siempre entre los “candidateables” , por su antigua cercanía con Tabaré Vázquez; o el propio Pablo Ferreri que además de su alta formación técnica, ha mostrado destreza política con un fuerte trabajo al lado de Astori.

Es obvio que todos ellos tienen todavía mucho camino por recorrer y más de uno estará mirando la Intendencia como un valioso trampolín para posicionarse de cara al futuro.

Pero hay un Plan C que tampoco puede descartarse y es el que encarna el propio Mujica. Ya dijo más que claro que a su edad no piensa en una presidencia, pero con un político como el expresidente nunca está dicha la última palabra. ¿Acaso no había anunciado que se retiraría el año pasado? Sin embargo, sigue ahí, metido como siempre en ruedo, con el agregado de que ahora recompuso su relación con el astorismo y contra todo pronóstico se lo ve más cerca que nunca del actual ministro de Economía.

Si los dos líderes que en la última interna polarizaron el Frente Amplio son capaces de armar una sola estrategia, nada puede descartarse. Ni siquiera una posible fórmula Mujica-Astori o Astori-Mujica que seguro pondría a temblar a la oposición.

“Yo estoy dispuesto a acompañar a mis compañeros en el esfuerzo, en respaldar, pero no me veo como candidato a la Presidencia, no porque no me guste y no porque no tenga apoyo”, dijo Mujica. Y agregó: “Lo más peligroso es que si me largo gano, y después ¿qué hago con mi vejez?”.

Escuchando las palabras del “Pepe” de Rincón del Cerro, varios dirigentes respondieron su pregunta. “Si acompaña a Astori en una fórmula, Mujica ayuda otra vez a ganar el al Frente Amplio, y a la vez, logra que los tres líderes actuales del FA hayan alcanzado la presidencia”. Nada mal para un hombre que ha dicho muchas veces que trabajará hasta el último día para ayudar a sus compañeros a mantener el lugar que, con mucho esfuerzo, han ganado en el país.

No es fácil, habrá que ver si cuaja. Lo único cierto e inobjetable es que, hoy por hoy, nada parece imposible.