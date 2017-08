Compartir Tweet



El ex Rey Juan Carlos, tres años después de haber cedido el trono a su hijo Felipe, ha dado un nuevo rumbo también a su vida personal. Estar alejado de la primera línea de las responsabilidades de Estado le permite vivir con más libertad. Su nueva condición ya no le obliga a pasar parte del verano en Palma de Mallorca (como lo indicaba el protocolo), algo que se le hacía cada vez más difícil.

Ahora puede elegir destino a su gusto. El tiempo también ha dejado claro que su relación con la reina Sofía es más institucional que personal y por tanto al tener ambos menos responsabilidades en común no es necesario pasar tiempo juntos.

Sofía es una enamorada de Palma de Mallorca donde pasa largas temporadas tanto en verano como a lo largo del año, casi siempre acompañada de su hermana Irene. Y allí, la madre del Rey permanece todavía. El resto de la familia descansa en diferentes puntos geográficos.

El Rey emérito suele pasar todos los años unos días en la Costa Azul (Francia), como ha hecho este año también su hijo Felipe, pero este verano europeo ha viajado a Irlanda acompañado de un grupo de amigos entre los que se encontraba Marta Gayá. La española nunca ha dejado de tener relación con Juan Carlos, según los emdios españoles, aunque desde el pasado mes de enero el contacto se ha reforzado.

Tras la salida de la escena de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que sigue empeñada en usar el título de princesa aunque ya no lo sea porque su exmarido se ha vuelto a casar, Juan Carlos retomó la cercanía con Marta Gayá y se declaró feliz por ello a su círculo más íntimo. Durante más de 15 años el Rey emérito y Gayá mantuvieron una discreta pero sólida relación que no escondían pero de la que no hacían alarde.

Gayá ha intentado siempre pasar inadvertida todo lo contrario que Corinna. La discreción de la llevaba, por ejemplo, a marcharse de la isla cuando la familia real llegaba a marsella.

Gayá, de 68 años, es una mujer divorciada. Posee una buena posición económica que le permite mantener varias casas en Europa. Tiene una en Londres y otra en Suiza, también otras en Palma y el barrio de Chamberí en Madrid. El financiero de origen mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause invitó en julio a don Juan Carlos a Irlanda a asistir a la reapertura de la iglesia de Saint John’s, en Clonmellon, que el empresario había sufragado. Y hasta allí se desplazó el padre de Felipe VI con Marta Gayá. Las fotos de la visita fueron captadas por casualidad por una reportera local. Por primera vez ninguno de los dos hizo gesto alguno por apartarse, dando normalidad a la situación.