Comenzó como una “tormenta de verano” y terminó encontrando su cauce al final de la jornada. Si algo faltaba para sumar polémicas en la interna del FA era agregar un nuevo foco de incendio: la marihuana.

El expresidente José Mujica salió con los tapones de punta a cuestionar la falta de definición en un tema que lo tiene como protagonista, la venta de marihuana en las farmacias y hasta pidió la renuncia de los técnicos de economía que no lograban destrabar la dificultad planteada en los bancos para abrir cuentas ligadas a las farmacias que venden cannabis.

Per al final, llegó la paz. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconoció ayer que el gobierno está trabajando en la búsqueda de “caminos para hacer compatible el cumplimiento de normas internacionales bancarias”, que no se pueden eludir, con las nacionales, para que las farmacias puedan continuar con la venta de marihuana. A su vez el senador José Mujica indicó que si el Parlamento no encuentra una solución “que se vayan”.

Los bancos privados cerraron cuentas a las farmacias que venden marihuana por normas internacionales, algo que el Ejecutivo no había manejado a la hora de crear el proyecto pero sucedió y ahora, según manifestó Danilo Astori tras compadecer ante la Comisión de Hacienda con Presupuesto Integrado, tendríamos que encontrar caminos para hacer compatible el cumplimiento de normas internacionales bancarias que el país no puede eludir, con la defensa del derecho que se defendió al establecer nuevas condiciones para la marihuana, para el consumo de la marihuana y el combate al narcotráfico”, dijo el Ministro de Economía y Finanzas. “Hay que encontrar el camino y lo estamos buscando para hacer lo posible en cuanto a ese equilibrio sobre esos dos grandes aspectos que el país no puede desconocer”, añadió.

Tras ser consultado sobre el problema que se podía generar a la hora de crearse el proyecto que derivó en ley, Danilo Astori expresó que el Ejecutivo no estaba al tanto: “La verdad es que no estábamos en conocimiento, antes de que se tomaran las medidas que se tomaron a nivel internacional, de que esto podía ocurrir”, expresó.

Concluyendo se negó a realizar declaraciones respecto a los dichos que el senador José Mujica había realizado horas antes en el Palacio Legislativo donde reclamaba una solución al tema.

“Tienen que inventar una salida”

El senador del MPP, José Mujica impulsó al Parlamento a encontrarle una solución al problemas de las cuentas bancarias de las farmacias por la venta de marihuana, señalando que si no pueden hacerlo “que se vayan”, sin poder entender “que no exista” una solución.

“Si esto queda trancado se va a trancar el Parlamento, no se puede permitir que no encuentren una solución, no puedo creer, y si no pueden encontrar que se vayan y que venga gente que tiene capacidad de encontrar una salida”, manifestó el ex mandatario en el Palacio Legislativo.

José Mujica manifestó que la ley de marihuana fue prácticamente realizada por el Parlamento, porque “apenas se mandó una frase” y realizó una ley, por lo que aseguró “no puedo creer que el sistema financiero trabaja a favor del narcotráfico”. “Decidimos dar este paso, lo decidió el Parlamento y hay que respetar. La alta burocracia financiera tiene que encontrar un camino para respetar lo esencial de la democracia, una decisión de la mayoría”, agregó.

El senador indicó que a la hora de realizar el proyecto de la venta de marihuana, el equipo de trabajo que en ese entonces lideraba el Julio Calzada (exsecretario de la Junta Nacional de Drogas), no tenía porqué informarle sobre las trabas posibles que podía tener la ley en su ejecución. Dicho esto José Mujica pidió que se hable con Calzada: “es el actor principal”, manifestó.

Yendo a fondo Pepe sostuvo que “ahora a llorar al cuartito”, indicando que “esto de tirar la pelota para atrás no, tienen que inventar una salida, pasarse al euro, no sé, pero tiene que haber una salida”, dijo. “No puede ser que se pueda trabajar clandestinamente, olímpicamente, ganar $100.000 en una boca y que una farmacia no pueda vender legalmente”, añadió.

Mandrake

Consultado sobre un posible boicot del sistema bancario hacia el proyecto de venta de marihuana con la intención de que se pare con su comercialización en las farmacias, el senador del MPP, José Mujica expresó que “parecería que es la intención”. “Yo constato la realidad, yo creo que tiene que haber alguna forma y si hay voluntad se puede encontrar. Mandrake lo tiene que arreglar”, añadió.