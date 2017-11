Marcha en Salto por “las nefastas guías de educación sexual” en las escuelas

Compartir Tweet



En la tarde de ayer, se realizó en Salto una marcha organizada por organizaciones sociales y religiosas contra el amnual de educación sexual de Primaria. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales y lograron congregar alrededor del centenar de personas según informó diario Cambio, de Salto. Entre el material (una guía) que se repartía se leía que se quería “alertar a los padres uruguayos de lo nefastas que son las guías de educación sexual”.

La guía dice en su página treinta y seis: “Es importante comunicar a las familias que la educación sexual es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual los padres, madres o referentes familiares no pueden permanecer indiferentes ante dicho derecho, aún cuando no coincida con sus valores y creencias”. Las organizaciones aseguran que este fragmento de la guía, además de atentar contra la patria potestad, viola el artículo Nº 41 de la Constitución de la República.

Aseguran también que intenta imponer una ideología violando la laicidad: “La educación debe ser laica, esto es que no debe impartir ningún tipo de ideología ni religión ni pensamiento político particular y debe respetar la libertad de pensamientos y creencias personales”.

También alegan que vulnera además la inocencia y la intimidad del niño. Se señala que “la ideología que se intenta imponer (Ideología de Género) carece de fundamento científico y perjudica a los niños, según lo declara el Colegio Americano de Pediatría y tantas otras evidencias científicas”.

Las organizaciones en contra de la Guía del CEIP expresan que la misma impone una visión única, parcial y arbitraria de la sexualidad, que sostiene que no existe varón ni mujer, ni naturaleza humana negando así el dato biológico de los sexos y su complementariedad. Exigen a las autoridades tomar acciones concretas al respecto, la cancelación de la Guía y la Ideología de género en la educación.