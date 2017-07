Marcelo Areco cerró su gira por Artigas y Rivera

Compartir Tweet



WhatsApp





En el marco de una propuesta para reposicionar a los hinchas de Peñarol del interior del país y descentralizar el fútbol uruguayo, el dirigente del Movimiento 2809, Marcelo Areco, culminó una gira por Artigas y Rivera.

Areco realizó junto a dirigentes locales una recorrida por los estadios Matías González y Atilio Paiva Olivera, de Artigas y Rivera respectivamente, y visitó las instalaciones de los Peñarol locales.

“Creemos que este es el camino. Que para ver las realidades hay que estar, venir, preguntar. No se imaginan que tan lejos de todo se sienten los peñarolense en esta parte del país ”, dijo el candidato a la presidencia.

El dirigente subrayó que, “esta no es una propuesta electoral porque los socios del interior no tienen los mismos derechos a la hora de votar que los de Montevideo”.

Finalmente, Areco hizo hincapié en que “para que Peñarol vuelva a los triunfos, los necesitamos a todos y los vamos a escuchar a todos, no creemos en iluminados, sino en carboneros de ley que aportan su granito de arena para la gloria de todos”.