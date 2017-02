Por: Gabriel Méndez - Foto © José AriSi - www.CarnavalEnFotos.Com.Uy

Senegal

Regresó al concurso oficial con una sola meta, dejar en alto el prestigio de su nombre luego de la fallida primera rueda.

En esta ocasión tomaron las previsiones del caso y llegaron muy temprano al Parque Rodó para maquillarse, armar la escenografía pero sobre todo para realizar una prueba de sonido que le diera la tranquilidad que horas más tarde todo saldría como ellos lo habían preparado.

Todo ese esfuerzo valió la pena ya que casi no hubo dificultades con el audio y se comprendió de la primera a la última palabra que se dijo.

En cuanto al espectáculo podemos decir que tiene momentos muy interesantes y otros no tanto.

La comparsa actúa efectivamente cuarenta y cinco minutos (el resto es himno de despedida) donde en casi veinte participa la cuerda de tambores y no hay interpretaciones vocales.

De todas maneras creemos que este título se reivindicó con el público y por lo menos dejó una imagen superior a lo anterior, igualmente está muy lejos de la competencia real en esta categoría donde lamentablemente para este conjunto se le hace casi imposible arrimarse a sus grandes rivales.

La Venganza de los Utileros

Participó el 23 de enero en la primera etapa de la primera rueda, veinticuatro días después volvió al Teatro de verano con la firme intención de intentar llegar a pelear un lugar entre las finalistas del certamen

La murga mejoró mucho con relación a su pasaje anterior, indudablemente el rodaje de los tablados (vale recordar que actuó en la primera rueda con 5 escenarios realizados y en esta oportunidad llegó con 26 tablados encima) permitió que el espectáculo fluyera de mejor forma.

El texto (si bien tiene algunos pequeños altibajos) rinde de buena manera y la murga logra lo que se propone, que uno se haga cómplice de su oda al fracaso, con momentos brillantes e interpretaciones individuales muy acertadas.

El gran problema de este tipo de murgas es que da mucha ventaja en cuanto a las voces, si bien no canta mal ni mucho menos hay demasiadas rivales que lo hacen de mejor manera y eso le resta competitividad en un rubro esencial en esta categoría.

De todas maneras una murga que viene creciendo desde su aparición y que si sigue por este camino prontamente la tendremos como una gran animadora del concurso.

Don Timoteo

Era él espectáculo que la gente esperaba observar en esa noche, el plato fuerte, una de las grandes candidatas que venía a jugarse la punta de la tabla, ellos lo sabían, ellos lo intuían, ellos…los murgueros, los que durante meses entre copas, pizarrones, guitarras, risas y pedidos varios a las musas pasan horas armando un sueño, con el propósito de que el mismo sea aceptado.

Esta murga tiene todo lo que el dinero pueda comprar pero, no solamente es contar con una billetera gorda, es saber usarla, invertir en talento, saber delegar en quienes “junan” de esta historieta y no ser un estorbo, dando libertad a la parte creativa del grupo.

Cuando todo eso se conjuga pasan cosas interesantes y en definitiva el gran beneficiado es el público que disfruta de grandes espectáculos.

La murga respondió a la exigencia y alcanzo un rendimiento similar a lo ya muy bueno exhibido en su primera función lo que la posiciona de excelente manera para las finales de su categoría donde en nuestra opinión, son muy poquitas las que pueden eventualmente diputarle el cetro.

Señores, esa noche hubo magia, esa noche respiramos murga, esa noche nos reímos, esa noche nos emocionamos, esa noche pensamos, esa noche nos maravillamos, esa noche cantó (para muchos)la gran candidata, esa noche cantó Don Timoteo. Salú.

Fantoches

Pasó por algo que no se le desea a nadie, el vaciamiento del teatro previo a su función. Hace mucho sostenemos que los humoristas no pueden cerrar las etapas del concurso y acá les cabe la responsabilidad a ellos (los directores de esta categoría) que deben imponerse y no permitir este tipo de cosas que en definitiva los perjudica a todos.

Entrando al espectáculo podemos decir que el rendimiento fue bastante similar a la primera rueda aunque se noto algún chiste nuevo.

Realmente el espectáculo está bien pensado, con buenos actores y una producción excelente pero, en los tiempos que corren este tipo de propuestas no acompasan los designios de una categoría que pasa por otros lados y si el texto no logra enganchar o no tiene la contundencia necesaria, quedas lejos de la competencia.

Preferimos dejarla por acá pues todo lo que agreguemos seria pegarle en el suelo a un conjunto que se merece todo el respeto.

Programaciones para esta noche

Teatro de Verano Ramón Collazo

Esta noche se cumplirá la octava etapa de la segunda rueda del Concurso de Agrupaciones, actuarán: 20:30 – Yambo Kenia (Lubolos), 21:50 – La Martingala (Murga), 23:05 – Patos Cabreros (Murga) y 00:15 – Los Antiguos (Parodistas).

Escenarios comerciales

Club Malvín (Avenida Legrand 5163): Desde las 21:00: Senegal, Zíngaros, Momosapiens, Nazarenos y Cyranos.

Rural del Prado (Buschental y Lucas Obes): Desde las 21:00: La Carpintera Roh, La Trasnochada, Diablos Verdes, Zíngaros, Curtidores de Hongos y La Clave.

Monumental de la Costa (Centro Comercial Geant, Parque Roosevelt): Desde las 21:00: Cayó la Cabra, Momosapiens, La Lunática, Araca la Cana, No te comas los morrones y Patos Cabreros.

Velódromo Municipal (Avda. Ramón Benzano 3471 y Ricaldoni): Desde las 20:15: Don Timoteo, La Clave, Cyranos, Curtidores de Hongos, Diablos Verdes, La Venganza de los Utileros y La Trasnochada.

Gigante del Buceo (Avenida José Batlle y Ordóñez y Avenida Rivera). Desde las 21:00: Don Timoteo, La Gran Muñeca, Cayó la Cabra, Sociedad Anónima y La Clave.

Tablados rodantes de la IMM

Esta noche estará ubicado en Luis Batlle Berres e Ideario Artiguista: A partir de las 21 artistas zonales, Tabú y Senegal. Entrada libre.

Escenarios populares. Entrada: $ 60

Museo Del Carnaval (Rambla 25 De Agosto Nº 218, Esquina Maciel): Madame Gótica, La Clave, Zíngaros, La Venganza de los Utileros y La Mojigata.

Barrio Las Torres/Juan Taranto (Francisco Quevedo 6081 esquina Cibils): Curtidores de Hongos, La Clave, Los Patanes y Yambo Kenia.

Las Acacias (Bagé Nº 3790 Esquina Saint Bois y General Flores): Murga Joven, Los Patanes, Aristóphanes, Sarabanda y Diablos Verdes.

Anfiteatro CilíndricoEscenario Canario Luna (Av. José Pedro Varela esquina Av. Dámaso Antonio Larrañaga): Los Choby’s, Aristóphanes, La Trasnochada y La Clave.

Lavalleja (Instrucciones 1435 Entre José María Silva y Edison): Tute y Conga, Fantoches, Don Timoteo, El show de la 8 y Metele que son Pasteles.

Molino del Galgo (Pan de Azúcar 2397 esquina Gral. Timoteo Aparicio): Murga Joven, La Compañía, Los Antiguos, Cayó la Cabra y Don Timoteo.

Flor de Maroñas (Manuel Acuña 3099 esquina Marcos Salcedo): Murga Joven, La Carpintera Roh, La Venganza de los Utileros, Momolandia y Zíngaros.

Criolla Paso de las Duranas “Pablo Estramín” (Pedro Trapani 1350 esquina Bayona): El Limón Fraterno, Metele que son Pasteles, Tronar de Tambores, No te comas los morrones y Cayó la Cabra.

Club Salus (Dr. Pena 5378 entre Aldao y Faramiñán): Murgan Friman (murga joven), Sarabanda, Tabú, Aristóphanes y Sociedad Anónima.

César Gallo DuránPlaza Manga (Av. de las Aljaba esquina Cipo): La Mojigata, La Compañía, Curtidores de Hongos y El show de la 8.

Parque de Los Fogones (Av. Millán 5109 y Martin Ximeno): Murga Joven, Aristóphanes, Don Timoteo, Fantoches, Integración y Momosapiens.

Club Holanda Baby Fútbol (Rusia y Cno. Cibils): Murga Joven, De Todas Partes, House, Yambo Kenia y La Trasnochada.

Club Arbolito/Tejano (Av. Carlos María Ramírez y Rivera Indarte): Murga Joven (a confirmar), Madame Gótica, La Trasnochada, La Margarita y Nazarenos.

Punta de Rieles (Camino Maldonado 6835 esquina Avda. Punta de Rieles Frente al Macro Mercado): La Lunática,, La Línea Maginot, La Compañía y Tronar de Tambores.

Asociación Civil Monte de la Francesa (Lanús 5913 esquina Iturbe): Sarabanda, Araca la Cana, La Gran Muñeca y Don Timoteo.