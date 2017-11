Manson deja su cuerpo y patrimonio a un amigo por correspondencia

Compartir Tweet



WhatsApp





El fallecido asesino Charles Manson, que pasó la mayor parte de su vida en prisión, ha dejado todo su patrimonio, incluyendo su cuerpo, a un amigo por correspondencia con quien entabló amistad en la década de 1990, informa el portal TMZ.

Según el testamento obtenido por el portal y fechado el 14 de febrero de 2002, Manson dejó todas sus pertenencias: dinero en efectivo, ropa, una propiedad, derechos a usar su nombre, derechos de imagen, de impresión, el control de las canciones que él había escrito, etc., al amigo por correspondencia.

TMZ no ha revelado el nombre del heredero de uno de los asesinos más famosos de EE.UU. por pedido del beneficiario. Pero en el testamento Manson subraya que decidió desheredar a sus dos hijos conocidos “y a cualquier desconocido en el presente y en el futuro”, aunque no explicó las razones. También aclaró que ni sus “parientes, hijos, exesposa, familiares políticos, abogados, amigos, reos, policías, guardias o el estado de California” deberán beneficiarse de su patrimonio, que no sería poco. Manson y su amigo por correspondencia intercambiaron cartas y llamadas telefónicas durante dos décadas. El ahora beneficiario incluso visitaba a Manson en prisión de vez en cuando, y la primera visita la realizó en el 2002, el mismo año que se escribió el testamento.

Charles Manson murió la semana pasada a la edad de 83 años. Fue condenado a muerte en 1971 junto a 4 de sus seguidores por los múltiples crímenes cometidos por la secta ‘La Familia’, siendo el autor intelectual de los asesinatos. El más famoso de ellos fue la sangrienta matanza de agosto de 1969, que dejó 7 muertos, entre ellos Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, cuando estaba embarazada de 8 meses y medio. La sentencia a muerte fue posteriormente conmutada a cadena perpetua.