Además habrá un mini concierto y algunas otras sorpresas, todo con entrada libre.

Cuando el periodista Mauricio Bosch le propuso la idea de hacer un libro, la respuesta de Mandrake fue categórica e inmediata: “No” y agregó “yo quiero que el libro mío lo haga una mujer. Vos estás loco, andá a hacerle el libro a uno que se haga famoso. ¿Qué querés hacerme un libro a mí?, además yo quiero que sea una periodista quien haga mi libro”, afirmó con su particular desparpajo.

La respuesta no era la esperada por Mauricio (amigo del músico desde hace 25 años) pero pasó una semana y sonó el teléfono: era Mandrake que había repensado la propuesta. Mauricio recibió la llamada de Mandrake diciéndole que lo había pensado y que quería hacer el libro. Eso sí, quería que fuera un libro “en serio” y así fue como hace cuatro años empezaron a gestarse estas imperdibles conversaciones que se presentarán hoy martes a las 19:30 hs en la Sala Mario Benedetti de Agadu (Canelones y Paraguay).

“Cada entrevista él la iba leyendo, algo que me simplificó porque íbamos haciendo por capítulo, los leía y los iba dejando aprobados”, explicó Bosch en diálogo con República Radio (lacatorce10).

El lector va a descubrir muchísimas cosas de Alberto Mandrake Wolf, “yo tengo una ventaja y es que llevo 25 años de conocimiento, hasta participé en una mudanza cuando se mudó de Montevideo a la Costa de Oro” rememora Bosch no obstante puntualizar que esta publicación no buscó ser una “charla de amigos”. La idea –la cual quedó plasmada en el libro- es mostrar objetivamente a Alberto Mandrake Wolf. “No podíamos perder de vista al lector y por eso no dí por sobreentendidas muchas cosas que yo conozco pero que el lector o fan de Mandrake desconocen. Mandrake renovó el público, el de los 90 no es el mismo público de hoy y hay toda una generación que no tiene idea de sus orígenes o no se les pasa por la cabeza que el primer disco de Mandrake fue a medias con El Cuarteto de Nos, un lado era de ellos y el otro de Mandrake”.

Al momento de definir este libro, Mauricio afirma que ante todo es un gesto de amistad. “Es un acto de amor hacia un músico que conozco hace 25 años y quien habla en este libro es él, es Mandrake. Es un libro más periodístico que una biografía convencional, son conversaciones con Mandrake donde está el formato pregunta respuesta para conservar esa forma tan particular que tiene Alberto para hablar. La idea es que el lector se ponga a leer el libro y realmente sienta que quien está hablando es Mandrake, Mauricio Bosch es simplemente quien hizo las preguntas”.

En “Es fácil desviarse…”, el lector encontrará la vida del compositor representada y dividida a través de sus discos, los que el autor toma como períodos de tiempo de su vida esos periodos están representados en capítulos y otros temas importantes que hacen al compositor y al creador de canciones.

“Atrás de ese personaje hay alguien que es distinto y muy profundo y justamente la conformación de este personaje que es Mandrake. Él hace chistes, hablamos de la industria del entretenimiento, el tipo no puede salir a cantar y llevar sus tristezas por ahí, y ese personaje dicharachero irreverente conforman a este gran compositor. Estamos hablando de un gran compositor que hizo “Amor Profundo”, tema que interpretó Jaime Roos y que a partir de ahí pasó a ser más conocido por el común de la gente. No podemos olvidarnos que Mandrake fue compositor de la música del Himno de los conductores imprudentes aquel Quiero puré de Los Tontos, Miriam entró al Hollywood, Cococho, entre otras tantas canciones.

No estamos hablando de un tipo que hizo un par de canciones, hablamos de un tipo que tiene 35 años de carrera en un país donde es completamente complejo ser músico y quizá ahora las cosas sean muchísimo más fáciles pero hace 35 años las cosas no eran nada fáciles”. Bosch destaca de Wolf la capacidad de seguir siendo consecuente con su pensamiento y con la música.

El libro por algo se llama es fácil desviarse, algunas de esas conversaciones tuvieron un asadito de por medio, revela el autor. “Fue complejo después editar y desgrabar, pero también nos conocemos y creo que eso a pesar que al principio no lo tomó como algo importante después me dijo: “Bo, Mauri creo que me hiciste responder algunas cosas que de otra manera no hubiera respondido”. La confianza entre el entrevistado y el entrevistador logró un libro que refleja a Mandrake en su más pura esencia.

DATO

Presentación

Martes, 19.30 hs

Agadu, Canelones y Paraguay

Entrada libre