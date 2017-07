"Si no había responsabilidades políticas, vayamos a los mandos militares", afirmó Núñez

La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje que inició una vez terminada la dictadura, evaluará llamar a declarar a los mandos militares a partir de 1985 hasta la fecha. “Hasta ahora no ha habido una respuesta de los exministros que diera cuenta de esas actividades”, dijo Gerardo Núñez que propondrá, antes de pedir llamar a expresidentes, citar a “los jefes de direcciones de inteligencia”.

En noviembre del 2016, como consecuencia de la divulgación del llamado “archivo Castiglioni” que dejó en evidencia la impunidad con la que militares que continuó realizando espionaje después de la dictadura, se formó una Comisión Investigadora que está tras dichas actividades.

El archivo en cuestión tiene documentos oficiales, notas de Elmar Castiglioni (coronel fallecido) y registros de seguimiento y espionaje a dirigentes, partidos políticos y organizaciones, el cual está en manos del Poder Judicial y no así de la Comisión, que le ha solicitado a el archivo Castiglioni, pero que aun no se le facilitó. Lo que sí se encuentra en poder de la Comisión Investigadora son los “archivos Berruti”, que constan de documentos encontrados por la exministra de defensa, Azucena Berrutti y están en análisis, tanto de dicha Comisión como de la Universidad de la República para su análisis técnico.

“Nosotros tenemos el análisis de los archivos y es muy voluminosa, evidencia que tenemos para señalar que existió un trabajo muy fino de los servicios de inteligencia militar que espiaron, vigilaron de manera ilegal a los partidos políticos, sobre todo al Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio al Partido Comunista y al MLN”, señaló a LA REPÚBLICA el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez.

Han sido varios los exministros de Defensa e Interior que han pasado por la Comisión Investigadora, declarando ante de los hechos de los que niegan tener conocimiento. Entre otros, ya prestaron su testimonio, Raúl Iturria, Antonio Marchesano, Yamandú Fau, Juan Andrés Ramírez y Ángel María Gianola.

Desgraciadamente, y pese a que algunos se les presentó casos de espionaje bajo su mandato, no aportaron información que sirviera para el avance de la investigación. “Por ahora no han aparecido nuevos elementos”, dijo Núñez. “Hasta ahora no ha habido una respuesta de los exministros que diera cuenta de esas actividades. Todos han dicho desconocerlas, a pesar de que se hacían en los momentos en los que cada uno de ellos era el máximo responsable de las Fuerzas”, agregó.

Si bien el paso a seguir era la citación a los expresidentes por parte de los diputados, desde la fuerza política se entendió que de las declaraciones de los exministros no surge información. Por tanto, se evaluará en la Comisión Investigadora el llamado a los mandos militares de la época. “La idea es que cuando ya vayamos culminando la lista de exministros, vamos a proponer en primera instancia la citación de los mandos militares de cada período histórico que estamos analizando”, dijo el diputado del PCU. “Si no había responsabilidades políticas según señalan los exministros, vayamos a los mandos militares concretamente, que tienen para decirnos los jefes de direcciones de Inteligencia de cada momento”, concluyó Gerardo Núñez.

Respecto al “Archivo Berrutti”, por cuestiones de cuidar a quienes fueron víctimas de espionaje, existe un compromiso de reserva entre la Comisión Investigadora y la Cámara de Diputados. “La investigación es sobre los que espiaron, no sobre los que fueron víctimas. Tenemos mucho camino por delante”, dijo Luis Puig.

Expresidentes

Una vez que la Comisión Investigadora reciba a todos los exministros de Defensa e Interior, además de los jefes de Inteligencia y también los mandos militares de la época, se propondrá convocar a los expresidentes de la República. La iniciativa fue anunciada por el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez.