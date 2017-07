Compartir Tweet



Maluma el popular cantante de reggaetón se presentará nuevamente en Montevideo tras agotar localidades en sus dos shows el año pasado en el Velódromo.

El polémico artista regresará a ese escenario el 4 de diciembre. Las entradas para el show podrán comprarse partir del próximo 14 de julio se pondrán a la venta entradas solo para quienes sean clientes de Scotiabank.

Maluma y algunas de sus canciones han despertado la polémica en especial en colectivos feministas.

La canción 4 babys fue la más comentada e incluso en un artículo de Yolanda Domínguez, publicado en Huffington Post el artista fue calificado como machista y misógino.



En ese artículo, Domínguez analizó la letra de “Cuatro babys” donde afirmaba que Maluma era machista y misógino

Incluso, se recabaron 90.000 firmas pidiendo que se eliminara de las redes sociales y de youtube el videoclip.

La repercusión de dicha canción generó una respuesta del artista. “Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto… ‘Cuatro babys’ es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo. Si canto que estoy enamorado de ‘Cuatro babys’, no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia”, dijo en una entrevista en la revista Billboard.