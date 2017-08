Compartir Tweet



Así como los goleros, defensa o atacantes de los equipos suelen pasar por malos momentos futbolísticos, los DT también pueden padecerlos.

Este no es el mejor momento de Ramos. Ha cometido errores técnico-tácticos que no son habituales en él.

Peñarol había forjado una identidad, que aunque bien no le permitió alcanzar sus metas, tenía un estilo de juego. La velocidad fue su principal característica. Influyó la “Nández-dependencia” que era quien marcaba los ritmos del equipo.

Error dirigencial por motivos conocidos que se hizo una mala venta con ese jugador.

Por otra parte, Ramos no ha sabido plantarse firme exigiendo delanteros de nivel. Se lo nota disminuido en su carácter.

Es claro que no es hincha de Peñarol. Esto no quiere decir que quiera hacer lo mejor posible. Pero desconoce el sentir del hincha de cuadro grande. Luego de haber perdido un clásico, no tenía que haber puesto suplentes contra Danubio. Lo ideal era que sacara dos o tres como Dawson, Cebolla y algún otro, pero que jugara con todo para que vayan afirmándose en su juego.

Y haber intentado hacerle 7 goles si pudiera al rival que fuera (en este caso Danubio, pero era lo mismo cualquier otro). Ello le hubiera dado más conocimiento y funcionamiento a los titulares con unos pocos suplentes al menos durante 45’. Se imponía elevar la autoestima y la confianza al equipo. Esta derrota por 3 a 0, salir cuartos en un cuadrangular es terrible.

Haber puesto a Ángel Rodríguez en el clásico de volante por izquierda y a Corujo en el lateral demuestran que está totalmente desconcertado.

No obstante, creemos que es una persona muy inteligente y de carácter, que tiene autocrítica y capacidad. Sería un gran error si Peñarol prescindiera de sus servicios. Él aceptó este plantel y él tiene que sacarlo adelante.