Compartir Tweet



WhatsApp





El presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, propuso a la bancada de legisladores del Frente Amplio un proyecto para unificar criterios sobre el control de gastos de los funcionarios públicos enviados en misiones tanto en el interior como en el exterior del país. La iniciativa supone un estricto control de gastos en el exterior en todos los niveles del Estado, “desde el Presidente de la República hasta el alcalde”.

En diálogo con LA REPUBLICA, manifestó que el objetivo central del proyecto es “continuar una línea que es transparentar los gastos que tiene el Estado, en este caso, los viáticos”. Su propuesta se refiere al Estado en su conjunto que por distintas razones, tiene que desarrollar misiones en el exterior. La innovación es que, en efecto, abarca desde el Presidente de la República, pasando por los ministros, Suprema Corte, Corte electoral, entes autónomos y demás.

“La idea que tengo es que todos los viáticos para misiones en el exterior que forman parte de la operativa de las relaciones internacionales, la salida de cada uno de estos funcionarios básicamente rindan cuentas con un criterio común a todo el Estado y que esa rendición de cuentas implique hacerlo en forma exhaustiva presentando boletas de los gastos”.

Agregó que el “criterio rector es que todo funcionario público que tenga financiamiento del Estado para cumplir una misión en el exterior debe hacer una rendición exhaustiva de los gastos”. “Se parte de un principio de buena fe. Está estimado que sea un 60% para alojamiento un 30% para alimentación y un 10% para comunicaciones y traslados. Este estimativo se basa en preceptos de organismos internacionales, así como el monto que varía de acuerdo al lugar”. Para Mahía el debate sustancial pasa por las relaciones exteriores en general del Estado: para qué sirven, cuales son sus objetivos y medirlas en función de resultados.

Dijo que se ubica dentro de los que defienden la diplomacia parlamenaria pero afirmó que todo es cuestión de medida. “Hay que utilizar el sentido común y entender que ella es un instrumento que es parte habitual del relacionamiento de los Estados y que es complementario del Poder Ejecutivo”. “Por ejemplo, yo voy a ir a Estados Unidos junto a legisladores de la oposición y del gobierno.

En la agenda está encontrarnos con senadores y diputados republicanos y demócratas y con representantes del Departamento de Estado. Entre los temas que vamos a llevar va a estar la posibilidad de incentivar un acuerdo que ya está a estudio del Congreso de EEUU que beneficie a los uruguayos que están en estados unidos con asuntos provisionales.

Esto es la posibildad de un convenio en la materia”. Mahía señaló que estos contactos es parte del trabajo que uno tiene que hacer.El proyecto tiene un artículo único y expresa lo siguiente: “A partir de la vigencia de la presente ley, el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Subsecretarios de Estado, los Representantes Nacionales y Senadores, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral Y del Tribunal de Cuentas; los miembros del Directorio o Directores Generales de Entes o Servicios Descentralizados; los Intendentes Departamentales, Alcaldes, Ediles y Cargos de Confianza de las Intendencias y Juntas Departamentales; y en general cualquier funcionario público que desempeñe misiones en el exterior de la República, deberá presentar una rendición de cuentas exhaustiva de los viáticos que se le entreguen para el desempeño de la misma.

La rendición de cuentas deberá estar acompañada de los originales de facturas, tickets y comprobantes de gastos en el país de destino, no aceptandose copias ni documentos apócrifos.

Igual disposición regirá para aquellos que, sin revestir la calidad de Funcionarios Públicos presten funciones de asesoramiento o análogas en régimen de arrendamiento de obra y viajen al exterior con cargo a fondos públicos; y para los miembros de las Comisiones Honorarias o funcionarios de las Personas Públicas no Estatales, cuando sus viajes sean financiados total o parcialmente con dineros públicos.

No sé considerarán rendidas las partidas de viáticos hasta que la documentación no haya sido auditada por la contaduría del organismo respectivo, sin perjuicio de su remisión al Tribunal de Cuentas”.

Tuits

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda y el vicepresidente de la fuerza política José Mahía se reunieron en las ultimas horas. En esta oportunidad, uno de los temas de conversación fue el contenido de unos tuits que el presidente de la Cámara había redactado y que llamaron la atención de Miranda.

“Preocupa la marcha de la economía, no de la Salud, no de la Educación, no dela Seguridad, que curioso, no?!” y “resulta llamativa la excesiva preocupación de órganos del Fa en política económica y la nula preocupación por las sociales”, refería en sus tuits. En diálogo conLA REPUBLICA Mahía aclaró que en los “los tuits no se refirían ni a Javier ni a ningún sector en específico”.

“He señalado que es muy curioso que la estructura orgánica del FA fundamentalmente focalice su preocupación en la política económica y en la política internacional y no lo haga de la misma manera en otras políticas”, afirmó, como la seguridad, la salud o la educación. “Y lo que reclamo, como frenteamplista en forma autocrítica es que tengamos el mismo rigor y la misma exigencia de calidad en políticas públicas en todas las áreas”, afirmó. Mahía señaló que Miranda “simplemente se vio sorprendido por mis tuits y me pareció que debíamos tener esta conversción para que él tuviera los fundamentos”.

Versión “infundada” sobre Tribunal del FA

En las últimas horas trascendió que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio habría encontrado “conductas desviadas” en los gastos que realizó Sendic, con la tarjeta corporativa de ANCAP, cuando se desempeñó como jerarca del ente autónomo.

Según informó el semanario Búsqueda, el organismo de Conducta del FA estudió el reglamento de uso de las tarjetas de ANCAP y los gastos realizados por el vicepresidente, y habría encontrado que los mismos no se ajustan al reglamento.

Sin embargo, el Tribunal de la coalición de izquierda emitió un comunicado, en el cual expresa que no ha dado a conocer información de ningún tipo.

“Ni el Tribunal de Conducta Política, ni sus integrantes, han dado a conocer información de ninguna clase sobre los asuntos que el Tribunal tiene en estudio, y es infundada cualquier versión que les atribuya cualquier postura, opinión o propósito acerca de esos asuntos”, se manifiesta en el comunicado que lleva la firma del presidente, Nicolás Grab.

Asimismo, se aclara que “el Tribunal procede a cumplir los cometidos que le determina el Estatuto del Frente Amplio en las condiciones de reserva previstas en su reglamento”.

Murro defendió reforma del sistema de retiros de FFAA

Comenzó el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma de la Caja Militar con la presentación del mismo de parte del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Luego de su comparecencia, Murro señaló que se trata de “un buen proyecto” que es “necesario para el país”. Esta es la reforma más generosa que se ha hecho de todas”, comparó el ministro. En tanto desde la oposición el senador nacionalista Álvaro Delgado se manifestó contrario al proyecto pues “genera un perjuicio para las Fuerzas Armadas”.

Según Delgado lo correcto sería hacer un profundo análisis de qué Fuerzas Armadas necesita el país y luego hacer los cambios precisos en eses sentido, incluyendo una posible reforma del sistema previsional.