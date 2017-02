Mahershala Ali se lleva el primer Óscar de una gala muy política

Mahershala Ali, que se convirtió al islam en 1999, recibió el primer Óscar de este domingo, en una ceremonia que arrancó con un fuerte condimento político y en la que “La La Land” figura como clara favorita.

El primer “Y el Óscar va para…” fue para el protagonista de “Moonlight”, que cuenta la historia de un niño homosexual que se hace hombre entre las drogas y la pobreza de Miami, y que está nominada en total en ocho categorías.

Ali no entró en política a la hora de agradecer a sus maestros, familia y compañeros de producción.

Pero el anfitrión Jimmy Kimmel no dejó pasar la oportunidad para lanzar algunos dardos.

“Esta transmisión la están viendo millones de estadounidenses y en todo el mundo, en más de 225 países que ahora nos odian”, lanzó al arranque.

“Algunos podrán venir aquí esta noche y darán discurso sobre los que el presidente de Estados Unidos tuiteará en mayúsculas a las 5 de la mañana mientras alivia el intestino. Y creo que eso es excelente”, bromeó en referencia al uso constante del mandatario de la red social.

En un momento preguntó si habían reporteros de CNN o el New York Times. “Abandonen el edificio de inmediato”, lanzó en otra clara referencia a los medios con los que la Casa Blanca está enfrentados.

“No tendremos tolerancia por la noticias falsas. Amamos los falsos bronceados, pero ¿noticias falsas?”, siguió.

El primer premio rompe el maleficio de dos años de los #OscarsSoWhite (Óscar demasiado blancos) que llevó a llamados a un boicot contra la Academia.

Fuente. AFP

Compartir Tweet



WhatsApp