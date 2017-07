Maduro denuncia que hay un complot militar

Compartir Tweet



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que denunciará un intento de complot dentro de las Fiuerzas Armadas (FANB) para sabotear la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Maduro, acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que pronto hará importantes anuncios sobre los resultados obtenidos en vencer el complot militar dentro de las Fuerzas Armadas. “En las próximas horas voy a hacer anuncios muy contundentes de los logros que hemos obtenido del combate contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras en nuestra FANB”, expresó Maduro.

El presidente venezolano pidió a los miembros de la institución castrense “máxima vigilancia, máxima alerta, máxima lealtad para derrotar el intento de un complot contra la paz que pretende impedir las elecciones del 30 de julio”, cuando se escogerá a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que redactarán una nueva Carta Magna.

“Jamás pasó por la cabeza del comandante Chávez traicionar a su pueblo. Jamás se dejó confundir, conviértanse en guardias y custodios de la lealtad. Leales siempre, traidores nunca” dijo maduro ante un grupo de militares recién graduados.

En la elección del 30 de julio no participará la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que, en cambio, ha llamado a impedir esta contienda y ha convocado a sus simpatizantes a acudir el día 16 a un plebiscito no vinculante, donde dirán si están o no de acuerdo con un nuevo ordenamiento jurídico. Maduro ha advertido que estos planes de la oposición son ilegales y les ha advertido penas de cárcel a quienes incurran en “delitos electorales”.